大陸學者：民進黨若搞「法理台獨」，美國會教訓台灣

12月16日，中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任，國際政治系教授時殷弘參與了由中國人民大學主辦的「新時代的中國與世界國際研討會」。會場上，提及2020台灣大選後的中美台三邊關係發展，時殷弘表示，民進黨若搞法理台獨的話，美國就會教訓台灣。

12月13日，中美雙方宣布，已就貿易談判達成第一階段協議，為持續20個月的中美貿易戰邁出關鍵性一步。既然中美雙方在目前階段有「休息」的氛圍，也讓外界開始關注2020台灣大選及其選後「中美台」 三邊關係發展。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任，國際政治系教授時殷弘。（網絡圖片）

對此，中國人民大學國際關係學者時殷弘率先發言表示，中美在鬧，但是到目前為止與預見的將來，雙方還是有第一個共同利益是：「中美不會打仗」。如果民進黨要將隱性、漸進台獨推進成法理台獨的話，美國就會教訓罵台灣，就像當年小布殊（George W. Bush）怒罵陳水扁。

時殷弘接着指出，另一個事實是，美國衝擊台灣底線是不斷步步升級，蔡英文對大陸敵對態度也是不斷步步升級，「那還有甚麼選擇？」北京當然會全面緊壓民進黨政權。對於會不會繼續挖台灣邦交國，他表示，「會挖」。

另外，北京大學國際關係學院教授賈慶國則指出，大陸會繼續堅持過去一貫堅持的一個中國政策，根據具體情況來做出反應。如果美國恢復與台灣官方關係，中美會斷交的，但美國不會走到那一步。儘管美國國會通過的議案是有很大的挑釁，但是也有很多是一廂情願的東西，「美國真的希望跟中國發生正面的對抗與衝突嗎？ 」

賈慶國表示，美國沒有下這個決心，也很可能不會下這個決心。台灣應做明智、客觀的判斷。「靠美國來實現他們的夢想是不太現實的，美國有美國的利益，他們有他們的夢想，這兩個東西不完全是一樣的。很大程度上是不一樣的，還是要現實一點。」

美國亞太助卿史達偉。（網絡圖片）

事實上，美國亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）於12月2日出席了華府一場研討會，討論北京在東亞地區的角色，被問及是否計畫訪台，以展現美國對台支持，不過史達偉並未回答是否計畫訪台，反強調「美國信守《台灣關係法》與美中三公報」，他遵從也支持這點，並說「而且我不會稱台灣為國家」。

對此，賈慶國表示，美國不希望台灣給美國製造太多麻煩，因為中美間的麻煩夠多了，台灣要是出現問題，也可能會導致戰爭。美國在1950年代就不想因台打仗，現在就更不希望，因為戰爭代價太大。所以從台灣角度看，還是要現實，不論藍綠對美國不要指望你做甚麼他都會支持，損害美國利益他就不會支持，搞台獨不會有希望。