「K-Style」成2020台北書展主題　《蘭心大劇院》原作者將赴台灣

第28屆台北國際書展將於2020年2月4日至7日在台北市世貿一館展開，第一場媒體說明記者會於2019年12月24日召開，主辦單位台灣文化部、承辦單位台北國際書展基金會、本屆主題國韓國都有要人出席。 本屆書展主題是「K-Style」（Korean Style），除將邀請12位知名韓國作家來台進行講座外，亦將邀請兩岸三地知名作家如馬建、虹影、喬靖夫等人進行座談會等活動。

台灣演員林予晞（《我們與惡的距離》）擔任書展代言人。（袁愷勛攝）

韓國主題成焦點

台北國際書展（Taipei International Book Exhibition）自從1987年首度舉辦以來，已經成為台灣最重要的出版商聯合圖書大型展覽活動，每年除了邀請海內外作家與書迷進行活動外，也讓出版業進行版權買賣的商談，是個全方面的大型活動。2019年第27屆台北國際書展在6天展期中湧進58萬人次的人潮，也創下單日16萬人次進場的新紀錄，在如今台灣的「出版寒冬」中打下強心針。

第28屆台北國際書展主題館韓國預定將設計為韓國首都首爾（Seoul）公寓的造型，首爾書協會長、台北國際書展主題國專案主持人朱然鮮（JOO YEON SUN）表示，韓國絕大多數的人口都居住在公寓中，而其中首爾公寓更是代表了韓國快速的近代化與都市化的縮影，希望觀展民眾可以在首爾公寓造型中體驗韓國的文化與書籍。

朱然鮮（左一）代表書展主題韓國館出席媒體記者會。（袁愷勛攝）

近年「韓流」在全世界範圍內引領風潮，鄰近韓國的台灣也深受韓國影劇娛樂的影響。根據韓國統計，台灣已經翻譯出版韓國書籍近600本，是除中國大陸外第二大的韓國書籍出版地；台灣書籍也有在韓國翻譯出版超過350本。朱然鮮表示，韓國、台灣的社會環境和議題都很相似，可以說是呼吸在同一個時代，希望台灣的讀者可以造訪書展，享受「K-Style」代表的歡樂、熱情、夢想，以及建築於關懷與公正之上的愛。

兩岸三地作家在台交流

兩岸三地的圖書齊聚一堂也是台北國際書展歷年的賣點之一，尤其是在台灣不易尋找的簡體書，而能與大陸作家進行面對面的交流也是吸引書迷的賣點。

不過，2018年第26屆台北國際書展中，大陸作家因故集體缺席，當年書展也因為時間趕在農曆新年之前、適逢震災等因素，參展廠商與人流量都不盡理想。

第28屆台北國際書展已邀請在國際文壇中享負盛名的馬建（《肉之土》、《陰之道》）與虹影（《上海之死》，改編電影《蘭心大劇院》已在台灣上映）等人，可說是重量級的代表作家來參加論壇與座談會。

台北國際書展集兩岸三地、國際知名作家。（袁愷勛攝）

香港作家方面，近年的暢銷小說作家香草、譚劍、喬靖夫等多人都將應邀來台，類型從女性主義、恐怖小說、輕小說到科幻小說再到狼派武俠無所不包，展現香港創作界的活力。另外《2019香港風暴（暫名）》作者李立峯也將來台分享此本新書，從香港反修例運動中以多種傳播與民意調查中分析而出的運動發展。

本屆台北國際書展亦將與台北電玩展聯動，有雙展聯票、雙展集章抽獎等活動，民眾亦可持票根至全台博物館享優惠進場、領取贈品。