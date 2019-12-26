【台灣大選】藍營揭民進黨二代網軍公器私用　製造「黑韓產業鏈」

國民黨副秘書長蔡正元、義務副秘書長兼發言人張顯耀，以及新黨不分區立委提名人邱毅在今天（26日）繼續召開記者會，連續第三天對民進黨的網軍疑雲展開追擊。

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三人指出，民進黨2018年九合一選舉大敗後，有針對網軍進行檢討，重新建構「二代網軍」，將公家機關包括台灣總統府、台灣行政院的社群平台都盤點納入武器行列，拿政府資源對付在野黨，製造韓國瑜與國民黨主席吳敦義之間的矛盾，甚至還經營粉絲團專門針對不聽話的媒體。邱毅感嘆，「他們要讓所有媒體都服從於蔡女皇」，台灣民主選舉被搞到如此卑劣，糟蹋台灣價值，令他格外心痛。

藍營指，民進黨二代網軍計畫的報告中，將台灣總統府、台灣行政院等公家政府社群平台都納入武器盤點。（國民黨提供）

邱毅表示，民進黨二代網軍請出的鍵盤大魔王為「深口袋行銷公司」，負責人名叫甯祥豪，該公司向蔡英文本人及民進黨眾高層提出的報告，詳盡解析建構二代網軍的優勢劣勢，是他看過最完整的一份報告。而具體的項目方面，包括把台灣總統府、台灣行政院等公家政府的社群平台納入武器盤點，更以「2018左訓中心」為名打造二代網軍。

國民黨列出民進黨網軍架構圖。（國民黨提供）

邱毅指出，民進黨二代網軍更經營起一個名叫「媒體別鬼扯」的Facebook粉絲團，對有些不聽話的媒體，不接受收編的記者，就把他們抹紅，使他們變成紅色媒體，令其在媒體界無法生存，「他們要讓所有媒體都服從於蔡女皇」。另外民進黨二代網軍接收了一個很有名的Facebook粉絲團叫「打馬悍將」，接收之後，粉絲團大頭貼就從馬英九換成了韓國瑜。

國民黨列出民進黨二代網軍經營的社群平台。（國民黨提供）

邱毅感嘆，這替蔡英文建立相當大的戰功，但台灣民主選舉被搞到如此卑劣，透過打擊、分裂、反串、抹紅當武器，這樣的民主選舉，不覺得糟蹋了台灣價值嗎？有必要這樣搞嗎？「我們現在看到的很多消息，如果都是被刻意操作過的，還什麼選賢與能？」

蔡正元（中）、邱毅（左）及張顯耀，連三天開記者會追打民進黨網軍疑雲。（楊騰凱攝）

張顯耀指出，民進黨透過深口袋行銷公司建置的二代網軍，攻擊國民黨、韓國瑜以及吳敦義，製造國民黨初選紛亂，以及韓國瑜與吳敦義之間的矛盾，所謂的「黑韓產業鏈」就是二代網軍做出來的，甚至台灣總統府、台灣行政院等政府公家的社群平台都被整合進網軍武器，那台灣其他在野黨又該怎麼進行政黨競爭？

蔡正元更預告，民進黨的網軍作業就像情報單位，由黨中央分派不同工作下去，但難道民進黨只有南風行銷公司、深口袋行銷公司這兩家暗黑網軍公司嗎？還有沒有包括在Youtube上面秀肌肉的人？「請民進黨屏息以待，我們慢慢來。」