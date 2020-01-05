在台播陸劇8成採簡體字幕　愛奇藝被指恐涉違法

大陸影音串流平台愛奇藝早前開設台灣站，為台灣用戶提供服務。日前傳出，愛奇藝台灣站播出的大陸影視劇有近8成使用簡體字幕，恐涉及違反台灣《兩岸人民關係條例》相關規定，有台媒更以「文化入侵」為標題作報道。 對此，愛奇藝允諾將儘速改善。業內人士則指，這種做法是為防盜版搶佔先機。

大陸串流影片平台愛奇藝早前曲線落地台灣。（網站截圖）

台灣熱門討論區PTT、Dcard都有網民討論，指愛奇藝台灣站部份陸劇以簡體字幕居多。有消費者直指愛奇藝在省成本，有人認定是「文化統戰」，也有不少人認為，雖然看繁體字較習慣、舒適，但為了追劇還是會看簡體字幕。

《自由時報》今天（5日）報道，統計愛奇藝台灣站去年以來共81部陸劇，簡體字幕比重高達77%，已違反《兩岸人民關係條例》中，大陸電視節目進入台灣應改用「正體字」發行的規定。有業內人士指出，政府不是沒法管，而是願不願意管。

《兩岸關係人民條例》第17條規定：「大陸地區電影片、錄影節目、廣播電視節目，在台灣地區發行、映演或播送前，應經主管機關審查許可，並改用正體字後，始得為之。」

據中央社報道，業內人士分析，影音平台在台上架陸劇，授權方有時沒有提供繁體字幕，必須另外找翻譯製作，翻譯所需時間不一。陸劇來台播映，原則上都希望能有繁體中文字幕，但現在盜版太猖獗，平台或為避免被盜版搶得先機，才考慮先推出簡體字幕版本，等到取得繁體字幕後再替換字幕檔。

愛奇藝在台代理商歐銻銻娛樂指出，對於播放戲劇內容用簡體字幕造成民眾觀感不佳一事，已轉達愛奇藝，愛奇藝將儘速進行內部檢討並改善；歐銻銻娛樂會持續跟進後續的檢討改善。

早前被指違法經營

事實上，愛奇藝2016年即遭台經濟部以並非開放陸資來台項目為由，駁回在台設立子公司的申請，於是愛奇藝透過在台代理商歐銻銻娛樂代為處理經銷、宣傳等營運業務，擁有許多付費用戶。

及後，台灣陸委會在2019年3月表示，依據《兩岸人民關係條例》第40條之1規定，中國大陸營利事業非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動；在經濟部查明違例後，將下架「愛奇藝台灣站」。不過愛奇藝台灣站如常運作至今。

（綜合報道）