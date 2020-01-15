【反滲透法】台灣行政院：將儘速釐清「滲透行為」公告

台灣總統蔡英文在高票連任後隨即簽署《反滲透法》並且生效，台行政院於今天（1月15日）表示，在《反滲透法》生效之後，行政院已要求台陸委會邀集外交部、法務部、內政部等部會，召開「因應《反滲透法》施行協調小組」的首次會議，盼能儘快釐清哪些是「滲透行為」並公告之，以減輕人民對於該法的疑慮。

蔡英文於15日完成《反滲透法》的簽署，台行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則於15日下午受訪時表示，《反滲透法》從起草到三讀通過，一直受到不實謠言抨擊，使得人民對該法過度擔憂與恐懼。為化解人民對於該法疑慮，Kolas說，民進黨政府將清楚公告「滲透行為」與「滲透樣態」，而上述樣態與具體犯罪行為將透過「因應《反滲透法》施行協調小組」進行討論。

Kolas Yotaka多次重申，《反滲透法》只反「滲透」，不反「交流」，至於目前在海外，尤其是在大陸就學、工作的台灣人，政府將透過海基會，向海外尤其是大陸台人說明該法，並「提供法律釋疑」，以免造成海外台人的過度擔心與恐慌。

在《反滲透法》正式上路後，台行政院長蘇貞昌也於15日下午發臉書，宣傳《反滲透法》的禁止行為。（蘇貞昌＠Facebook）

《反滲透法》於2019年年底於台灣立法院三讀通過，該法將禁止行為人不許接受「境外敵對勢力」的「委託、資助」，進行「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，並列明違者最重可處5年以下徒刑，得併科新台幣1,000萬元以下罰金，以「防範境外敵對勢力的滲透干預」，「旨在為了維護『中華民國』主權及自由民主憲政秩序」，並已於1月15日正式施行。