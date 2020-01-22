把「九二共識」當替罪羔羊　台學者趙春山：國民黨搞不清怎麼輸的

國民黨在2020台灣大選中慘敗，雖然在總統與立委的得票率、席次上都較2016年理想，但仍無法撼動蔡英文連任之路與民進黨在立法院單獨過半的情勢，因此，選後國民黨內檢討聲不斷、炮口持續向內，特別是包括部分縣市長與黨內青年團體皆聲稱，要拋棄「九二共識」、認為「九二共識」已不合時宜。然而，也有學者認為，「九二共識」該檢討，但絕非敗選主因。

國民黨籍的雲林縣長張麗善在選後就辭去國民黨中常委，並認為九二共識應該檢討。（洪嘉徽／多維新聞）

據《中評社》報道，台灣亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，國民黨迄今根本不明白為何敗選，僅將「九二共識」視為檢討方向，他認為，敗選因素還包含候選人是否適當、國民黨的內部分裂，以及兩岸情勢已經改變，甚至應該建立「九二共識2.0」。

趙春山表示，習近平近一年來的講話，都提到「九二共識」的概念問題，要體認一個中國、並跟統一連結在一起。一旦討論到統一，那就不是九二會談時要解決的問題。畢竟1992年兩岸主要是欲解決事務性問題，且當時只有一個中國，沒有統一的問題。如果中國大陸要把一個中國弄清楚，要和統一連結在一起，就應讓「九二共識」有新內涵，發揮新的功能。

趙春山認為，如果兩岸要重新對談，不要因為「九二共識」爭議，讓雙方不協商談判，僵在那裏，那划不來。為什麼大家不坐下來談談，重新釐清九二會談的內容。當時建立的內容現在是否可以用，或是兩岸現在進入深水區，或應該與時俱進給「九二共識」新的意義，稱它為九二2.0版。

趙春山也說，可預期未來中共還是會繼續施壓台灣，但只要持續交流來往，都可能會了解，他強調兩岸應該儘快恢復交流。台灣內部整體也要先建立共識，稱它為「九二共識」的內部共識。「九二共識」過去蔡英文不接受，現在也不可能接受；雖然韓國瑜上台「九二共識」兩岸可能復談，但也不可能回到「九二共識」的原點，「九二共識」應該要解決問題，不是製造問題。

趙春山等學者認為，九二共識該檢討，但非國民黨敗選主因。（多維新聞）

同時間，中國文化大學大陸研究所教授龐建國認為，在兩岸論述方面，國民黨選後的檢討中，提到要放棄「九二共識」，這是否符合現實、能否幫國民黨找到出路，必須好好思考，也可以辯論一下，讓大家充分交換意見，但除非是大陸能夠接受，否則國民黨應堅持重申並捍衛「一中各表」。他認為，捍衛「一中各表」，一來捍衛主權，又不會造成兩岸關係的惡化，若放棄「九二共識」與兩岸一家親，對台灣的民主成就反而是一種威脅。