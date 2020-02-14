台學者趙春山：兩岸「雞犬相聞，不相往來」解決不了問題

2020年台灣大選後迄今，兩岸關係未見好轉，反而往更緊繃的態勢發展。時值中國大陸新冠肺炎肆虐之際，台灣伺機欲加入WHO，大陸不但批判台灣「以疫謀獨」，解放軍戰機更在日前飛越海峽中線，言明恫嚇賴清德「訪美謀獨」，國台辦還稱「勸民進黨當局不要玩火」。然而，兩岸這樣你來我往，對雙方都沒有好處可言。台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山便表示，兩岸「雞犬相聞，不相往來，是解決不了問題」。

台灣淡江大學大陸所榮譽教授趙春山認為，兩岸若不相往來無法解決問題。（鄭文翔／多維新聞）

台媒《聯合報》報道，趙春山表示「反獨促統」是中國大陸當前的對台主軸，但台灣此次大選與立委選舉結果顯示，「台獨基本教義派」在台灣內部都遭到綠營選民唾棄，因此對於北京此時為何還熱衷聲討台獨這個「假議題」感到不解。

趙春山認為，北京要談促統就不能忽視「中華民國」存在事實，而且基於兩岸現存在價值與制度上的歧異，雙方要統一，就必須經過和平共存、和平競賽、到和平轉換的過程。過程中，應該什麼都能談，且應是由兩岸的執政當局一起談。

首批武漢台商包機2月3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

兩岸目前都面對到新冠肺炎的嚴峻挑戰，趙春山強調，雙方本可藉這次防疫合作改善關係，現在卻演變成隔空叫陣。他表示，賴清德和蔡英文在疫情爆發後的談話，是要向北京釋出善意，對於對岸提供台商包機返鄉協助，蔡英文心知肚明並曾公開表達謝意，避免大陸在從事防疫作戰時，予人有「落井下石」錯覺。

然而，蔡英文政府和民進黨內部，卻有人批評蔡賴二人的謹言慎行是示弱表現，換來的是對岸新一波的「文攻武嚇」，即批判蔡英文政府「以疫謀獨」、強化抵制台灣參與WHO，以及派軍機繞台。中共認為軍事威懾是針對賴清德的美國之行，但忽略民進黨因遭對岸拒於千里之外，而不得不捨近求遠；何況賴此行刻還因不願刺激大陸而刻意保持低調。

日前大陸軍機越過海峽中線，台灣戰機也升空監控。（台防部提供）

趙春山表示，中國大陸總認為民進黨是鐵板一塊，但這就忽略了國民黨也在針對兩岸關係進行反思。民主政治體制下，失去民意的支持就無法執政。他並認為，當前的疫情不但會影響中國大陸的政治、經濟和社會穩定，台灣也會受到影響。兩岸脣亡齒寒，大陸動亂也會殃及台灣。兩岸執政者都應從人民利益思考問題，「雞犬相聞，不相往來」，解決不了問題。