【新冠肺炎】意大利視台灣為中國疫區　台外交部：已表達不滿

針對意大利將台灣納入中國大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫區，要求入境意大利的台人應居家隔離一事，台灣外交部在2月26日晚間表示，意方是「受到世界衛生組織（WHO）誤導」，台方在第一時間已向意方表達高度不滿與關切，並要求更正。 台外交部指出，意方的防疫措施，已對台人赴意旅遊、經商造成負面影響，這也成為台方提升意大利旅遊警示的因素之一。

由於意大利新冠肺炎確診案例激增，意大利衛生部在2月21日宣布，2月7日起曾停留或途經中國大陸疫區入境意大利者，必須居家隔離檢疫14天。依據WHO的劃定，中國大陸疫區包含台灣。意大利駐台代表處在2月25日也在官網上發佈相關公告。

台外交部發言人歐江安表示，意大利衛生部是受到WHO誤導，持續將台灣納入中國大陸疫區，而非根據科學原則採取防疫措施。對此，台外交部已於第一時間向義方表達高度不滿與關切，並要求更正。

歐江安指出，意大利政府這項新措施已對台灣旅客赴義旅遊、經商及投資造成負面影響，這也是台外交部決定於2月25日提升對意大利旅遊警示的因素之一。建議台人如果非必要，避免前往意大利，尤其應避免赴意大利境內受管制的疫區，不宜前往，宜儘速離境。

歐江安表示，由於意大利疫情惡化，且尚未釐清感染源，目前已有若干國家對意大利採取停航或暫停意大利公民入境的防疫措施。台灣將持續密切關注意國疫情發展，滾動式檢討對意大利防疫措施，視情況調整以維護台人健康及旅遊權益。

歐江安指出，台灣2月19日宣布暫停輸入意大利豬肉產品，是因考量意大利撒丁島的非洲豬瘟疫情發展，所採取的因應措施，為維護台人健康，基於科學證據所做的決定，這跟意大利停飛案沒有相互連結關係。不論是「停飛案」或「停意豬案」都應該以科學證據為處理原則，這是台灣政府的一貫立場，沒有改變。