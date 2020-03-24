【兩岸關係】指民間仇恨被挑起　郁慕明：兩岸回不去了

新冠肺炎疫情已然在世界大流行，各國確診與死亡數字不斷向上攀升；在此情況下，兩岸並未因兩次包機成行而有化干戈的迹象，反而呈現出更為緊繃的狀況。對此，台灣統派大老、新黨榮譽主席郁慕明直言：「兩岸已經回不去了」。

據中評社消息，郁慕明談及兩岸關係時表示，這段時間兩岸關係的緊張，已不僅是雙方領導人之間的問題，台灣寧可給美國口罩也不願給大陸，這讓大陸民眾是看在眼裏、氣在心裏、罵在嘴哩，只差一步是打在手裏。他表示，若兩岸大打出手就是要消滅對方。所以他特別強調，仇恨大陸的言語，是少數的台獨份子所為，千萬別牽連到無辜台灣民眾。

新黨榮譽主席郁慕明認為，連綠營在內的眾多台灣民眾，仍希望兩岸交流。（許陳品／多維新聞）

郁慕明強調，當前兩岸民間的仇恨已被挑起來，所以大陸武統聲音也很強；反觀台灣則有很多人希望大陸疫情愈嚴重愈好，但他奉勸台灣民眾，別幸災樂禍，因為最後火只會傷到自己。

郁慕明說，兩岸回不去的原因在於，大陸領導人希望兩岸的歷史問題，解決方式應該用和平。但這段時間以來，姑且不論蔡英文公然挑釁北京，從疫情中台灣口罩寧可給美國也不願給大陸這件事來看，就會讓大陸社會相當不滿。

對此，郁慕明說，那些仇恨大陸的言詞都是少數的台獨份子所為，希望不要把傷害牽連到無辜台灣民眾，因為包括許多綠營人士在內的台灣民眾，實際上都希望兩岸能夠恢復交流。

郁慕明認為，美國雖然通過許多友台法案，但如果台灣失去價值，美國就會馬上丟掉。（AP）

針對未來的美台關係，郁慕明認為，從美國的立國精神、戰略主軸出發，主要就是維護其國家利益，如果有損國家利益，美方一定會考慮做取捨，目前台灣對美國來說，是可利用的工具，等到台灣失去價值，美國就會馬上丟掉。他強調，台灣民眾要看清楚，美國是個只為了國家利益存在的政府。

郁慕明說，台灣要制定應付的方式太容易了，只要承認一中就好，否則美國現在雖然有很多看似對台友好的法案，如台北法案等等，但為何不乾脆跟台灣建交？因為美國仍舊堅持一中原則，所以對台友好其實是美方的政治手腕，但綠營人士卻還沾沾自喜，沒有看到背後的風險。