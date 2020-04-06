講給蔡英文聽的警告　國台辦再批蘇貞昌「將台灣推向危地」

日前有國民黨立委稱「台灣不是一個國家」，引來台行政院長蘇貞昌批評「沒資格當國會議員」，被外界質疑蘇貞昌是否自行改國號為「台灣國」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮警告，蘇貞昌一再升高「台獨」聲調，其「台獨」本性暴露無遺。若蘇貞昌一意孤行，繼續制造兩岸對立，最終只會把廣大台灣同胞推向危險境地。但這番話或許更多是講給蔡英文聽。

國台辦第三度點名痛批蘇貞昌，朱鳳蓮警告，若蘇貞昌繼續一意孤行，制造兩岸對立，將把台灣民眾推向危險境地。（中央社）

事實上，自從新冠肺炎疫情爆發以來，兩岸對立氛圍不斷攀升，大陸國台辦屢次指名道姓批判台灣官員，除了台立法院長游錫堃、副院長蔡其昌之外，蘇貞昌被點名最多。

其中第一次是針對滯留湖北台人返台包機事宜，批評蘇貞昌散佈「蘇式謊言」，所謂包機「卡關就卡在大陸」是顛倒黑白，不知羞恥；第二次針對蘇貞昌稱大陸「隱瞞疫情」害全球，痛批是公然造謠，暴露其惡毒本性，借疫情惡化兩岸關係，既無恥又令人厭惡。

而這次是一位金門縣國民黨立委表示，「中華民國是包括台澎金馬，中華民國是一個國家，但台灣不是。」被蘇貞昌痛批「沒資格當國會議員」。

而民進黨立委林宜瑾3月17日提出可以考慮更改中華民國的英文名，把「Republic Of China 」改為「Republic Of Chunghwa（中華）」，蘇貞昌答覆，要改的話不如改成「Republic Of Taiwan（台灣）」。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4月1日表示，最近蘇貞昌一再升高「台獨」聲調，其「台獨」本性暴露無遺。並強調，「蘇貞昌如果一意孤行，繼續挑釁、製造兩岸對立，嚴重破壞兩岸關係，最終只會把廣大台灣同胞推向危險境地。」

大陸國台辦屢次指名道姓批判蘇貞昌。（中央社）

平心而論，在新冠疫情期間，蔡英文政府確實有對大陸展現一些善意，包括候任副總統賴清德稱「幫助大陸防疫，就是幫助台灣自己」；蔡英文稱「行有餘力願提供大陸相關協助」；陸委會也「逆時中」以新冠肺炎表述。

然而，這都無法抵消民進黨政府，尤其是蘇貞昌諸多激化兩岸對立的言行，其中最具代表性的是禁止口罩出口，雖迎合了台灣反中民粹情緒，卻也讓兩岸民間輿論陷入不斷相互攻訐的惡性循環，惡意不斷上升。但蘇貞昌也成為「對陸強硬派」代言人，支持率飆升。

而借「反中」抗疫博取支持度的背後是520的「搶位」大戰，是以蘇貞昌抗疫不忘「宮鬥」，拔掉民進黨其他派系的公營企業董事長，這被新潮流的前立委段宜康暗諷「當你忘了這個位子也是別人給的…我們就等着你來道別。」

不過，猶如運用民粹增加選票，蔡英文用「霸氣」的蘇貞昌擔任選戰閣揆，助推了她的連任之路，但「請神容易送神難」，如今激化的反中民粹，以及在兩岸議題「衝過頭」的蘇貞昌，都已成為蔡英文執政下半場的麻煩。

蘇貞昌禁止口罩出口給大陸，激怒大陸民間輿論，也讓後來兩岸民間情緒越發對立。蔡英文政府想釋善意降温，就必須面對龐大反中民意。(Facebook@蘇貞昌)

美國前國務卿基辛格 (Heinz Kissinger)近日表示，新型肺炎大流行將永遠改變世界秩序。對於蔡英文政府而言，在此全球秩序變動之際，若要避免兩岸關係提前「攤牌」，如何約束蘇貞昌等激進派是重點，否則蔡英文與陸委會再怎麼低調釋放善意，都是「做白工」。

過去一段時間，大陸國台辦雖對蘇貞昌的批判毫不留情，但對蔡英文留有轉圜空間，並未直接點名。此次炮轟蘇貞昌，或許更多是對蔡英文「敲山震虎」傳遞警告：兩岸關係正被蘇推向危險境地。