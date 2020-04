講給蔡英文聽的警告　國台辦再批蘇貞昌「將台灣推向危地」

日前有國民黨立委稱「台灣不是一個國家」,引來台行政院長蘇貞昌批評「沒資格當國會議員」,被外界質疑蘇貞昌是否自行改國號為「台灣國」。對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮警告,蘇貞昌一再升高「台獨」聲調,其「台獨」本性暴露無遺。若蘇貞昌一意孤行,繼續制造兩岸對立,最終只會把廣大台灣同胞推向危險境地。但這番話或許更多是講給蔡英文聽。

事實上,自從新冠肺炎疫情爆發以來,兩岸對立氛圍不斷攀升,大陸國台辦屢次指名道姓批判台灣官員,除了台立法院長游錫堃、副院長蔡其昌之外,蘇貞昌被點名最多。

其中第一次是針對滯留湖北台人返台包機事宜,批評蘇貞昌散佈「蘇式謊言」,所謂包機「卡關就卡在大陸」是顛倒黑白,不知羞恥;第二次針對蘇貞昌稱大陸「隱瞞疫情」害全球,痛批是公然造謠,暴露其惡毒本性,借疫情惡化兩岸關係,既無恥又令人厭惡。

而這次是一位金門縣國民黨立委表示,「中華民國是包括台澎金馬,中華民國是一個國家,但台灣不是。」被蘇貞昌痛批「沒資格當國會議員」。

而民進黨立委林宜瑾3月17日提出可以考慮更改中華民國的英文名,把「Republic Of China 」改為「Republic Of Chunghwa(中華)」,蘇貞昌答覆,要改的話不如改成「Republic Of Taiwan(台灣)」。

對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮4月1日表示,最近蘇貞昌一再升高「台獨」聲調,其「台獨」本性暴露無遺。並強調,「蘇貞昌如果一意孤行,繼續挑釁、製造兩岸對立,嚴重破壞兩岸關係,最終只會把廣大台灣同胞推向危險境地。」

平心而論,在新冠疫情期間,蔡英文政府確實有對大陸展現一些善意,包括候任副總統賴清德稱「幫助大陸防疫,就是幫助台灣自己」;蔡英文稱「行有餘力願提供大陸相關協助」;陸委會也「逆時中」以新冠肺炎表述。

然而,這都無法抵消民進黨政府,尤其是蘇貞昌諸多激化兩岸對立的言行,其中最具代表性的是禁止口罩出口,雖迎合了台灣反中民粹情緒,卻也讓兩岸民間輿論陷入不斷相互攻訐的惡性循環,惡意不斷上升。但蘇貞昌也成為「對陸強硬派」代言人,支持率飆升。

而借「反中」抗疫博取支持度的背後是520的「搶位」大戰,是以蘇貞昌抗疫不忘「宮鬥」,拔掉民進黨其他派系的公營企業董事長,這被新潮流的前立委段宜康暗諷「當你忘了這個位子也是別人給的…我們就等着你來道別。」

不過,猶如運用民粹增加選票,蔡英文用「霸氣」的蘇貞昌擔任選戰閣揆,助推了她的連任之路,但「請神容易送神難」,如今激化的反中民粹,以及在兩岸議題「衝過頭」的蘇貞昌,都已成為蔡英文執政下半場的麻煩。

蘇貞昌禁止口罩出口給大陸,激怒大陸民間輿論,也讓後來兩岸民間情緒越發對立。蔡英文政府想釋善意降温,就必須面對龐大反中民意。(Facebook@蘇貞昌)

美國前國務卿基辛格 (Heinz Kissinger)近日表示,新型肺炎大流行將永遠改變世界秩序。對於蔡英文政府而言,在此全球秩序變動之際,若要避免兩岸關係提前「攤牌」,如何約束蘇貞昌等激進派是重點,否則蔡英文與陸委會再怎麼低調釋放善意,都是「做白工」。

過去一段時間,大陸國台辦雖對蘇貞昌的批判毫不留情,但對蔡英文留有轉圜空間,並未直接點名。此次炮轟蘇貞昌,或許更多是對蔡英文「敲山震虎」傳遞警告:兩岸關係正被蘇推向危險境地。