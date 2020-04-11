【兩岸關係】前民進黨中國部副主任：「反中」並非民進黨的DNA

新冠肺炎蔓延全球，然而過程中帶來的不只是傷痛與死亡，也激起許多仇視與對立。台灣大選後未平息的反中氛圍，也乘着新冠疫情衝上高峰，不只兩岸官方，連民間也陷入對立的惡性循環。 蔡英文正式宣示第二任期開始的5月20日即將到來，針對疫情中兩岸民間敵意高漲的原因與解方、台灣如何拿捏與中美的距離、民進黨政府在兩岸議題上出現「好倉馬車」，以及蔡英文5·20就職演說可能方向等問題，原民進黨中國事務部副主任、2000年陳水扁競選總統國防白皮書撰述委員、台灣「兩岸政策協會」現任秘書長張百達，以個人身份接受《多維新聞》專訪，文分上下兩篇，本文為上篇。

張百達認為，執政者有責任引領民意朝向正面發展，而非屈從於仇恨政治的民粹壓力。（洪嘉徽／多維新聞）

隔空「換位思考」 難脱兩岸困境

多維：台灣2020年大選結束後，到現今新冠肺炎蔓延，兩岸民間仇視持續增加、敵意螺旋持續深化，這背後的箇中原因為何？雙方又該如何化解？

張百達：主因或許在目前民共雙方政府因所謂的「政治基礎」立場落差，導致過去四年來，兩岸官方及二軌交流對話機制幾乎全面中斷，無法進行及時有效的溝通，陸委會與國台辦的熱線也淪為無用冰冷的裝飾品。

回看過去20年，北京錯失陳水扁執政初期釋出的善意與橄欖枝，選擇了配合國民黨的「聯共制台」策略，意圖幫國民黨重新取回執政權，惡化了民共雙方的猜疑，其衍生的擴散效應必然波及民間社會或支持群眾。

在溝通不易、互信不足的情況下，一旦遇到重大突發事件，就很容易引發雙方之間更多的誤判或敵意。原本「沒事」的事就可能變得「很有事」，小分歧也可能被無限放大。同時，目前兩岸內部存在的仇恨政治、極端政治與民粹主義，都讓彼此面臨不能主動示弱或妥協的政治困境，也擠壓釋出善意的氛圍與空間，更容易導致各自內部強硬立場的抬頭，加劇兩岸官民之間矛盾的擴大，最後變得難以收拾。

這是很不幸，也是很危險的事，兩岸都需要思考如何跳出這個「共同困境」。除了雙方執政當局保持克制、冷靜與理性之外，還應適時啟動必要的有效溝通機制，避免誤判。若僅期待雙方能夠隔空「換位思考」，或扮演「寵物溝通師」的角色，這是不夠的。

此外，也不宜將溝通管道的維繫，當成一種「政治籌碼」來看待，即使美蘇冷戰期間以核武互瞄，雙方還是有維持溝通的管道。美蘇這兩個不同民族都做得到，都知道即使雙方關係再惡劣，也都要有這個「避險機制」的智慧，況乎兩岸本屬同根同源，難道就沒有這樣的智慧？

2015年底兩岸事務首長熱線開通，然而此熱線現今已淪為「裝飾品」。圖為時任台陸委會主委夏立言首次透過熱線與時任大陸國台辦主任張志軍通話。（台陸委會供圖）

激進仇陸反中聲量大 未必代表真實多數民意

多維：兩岸關係的緩和，需要彼此之間互釋善意，有說法認為大陸應先停止內部仇台輿論，但到底誰該先釋出善意？這個善意又有哪些選項？

張百達：目前我的結論是「只有真正的強者，才能主動釋出善意。而能夠接受對方的善意，也是強者應具備的必要條件。」「目前兩岸雙方領導人，其實也都具備當強者的特質。」所以釋出善意並不存在「誰先誰後」的問題，而是取決於領導人的政治意志，以及雙方究竟想要處理好哪些問題。

像是我之前建議的，台灣政府其實可以順應世衛組織（WHO）的命名原則，正式宣告政府官方系統全面停止使用「武漢肺炎」或「武漢病毒」的字眼。儘管原本並不具有刻意歧視的意涵，但基於當代文明價值、國際社會共識，台灣政府在使用「疫名」問題上，應給予適當重視與尊重。這是正確的做法，不等於是向對岸「低頭」或「示弱」。

對北京的打壓，台灣可以用其他的方式來表達不滿，包括嚴詞批判、派F-16掛彈緊盯等，但對於大陸人民不需要有敵意，用疫名做為反擊工具，對經歷悲慘的武漢當地民眾而言，情何以堪？當地民眾認為受到歧視，心靈二度受創，以同樣作為人的立場，又於心何忍？

當然，這樣做可能會引起一些傳統綠營支持者的不滿，他們可能認為北京對台文攻武嚇不斷，又長期打壓台灣的國際空間，為什麼要藉此向對岸釋出善意？這是部分民眾的情緒性宣泄，需要被理解，但不能被認為是合理或理性的反應。

張百達說，蔡英文之前有關「行有餘力，援陸抗疫」的說法，近七成民眾表達支持。（中央社）

而且台灣社會主流民意，甚至綠營的支持群眾，難道真的就反對政府停用可能引起爭議的字眼？未必如此。台陸委會今（2020）年3月公布的民調，台灣民眾針對蔡英文之前有關「行有餘力，援陸抗疫」的說法，近七成民眾表達支持，這是民共雙方都需要重視。

台灣網絡上的激進民意或仇陸反中聲音很大，但未必能代表真正的多數民意。政府與政治領袖，有責任引領民意朝向正面、健康的方向發展，而非形成「尾巴搖狗」，或屈從於仇恨政治與極端主義的民粹壓力。

也許蔡英文政府未必正式宣告停用「武漢肺炎」，但近來已有淡化處理迹象，例如開始從主詞變成括號附註俗稱，或逐漸以「新冠」取代「武漢」的使用，這是正面的發展。或許還需要一點時間，也取決於後續兩岸的整體氛圍。

張百達認為，台政府公開宣布官方禁用武漢肺炎字眼，是比較好的作法，更具有公教意義。圖為花蓮一醫院內等待就診的民眾。（中央社）

「反中」非民進黨DNA 兩岸政治基礎就在各自法律

多維：有部分學者認為，民進黨政府會一味的「親美反中」，一部分的原因是「北京從沒給民進黨機會」？

張百達：必須客觀認識的是，台灣本質上就是個親美的社會，這是社會主流，也是藍綠共同特徵。這有其特定的歷史發展與時空脈絡，兩岸長期隔海分治對立，分屬東、西方兩大冷戰陣營。在此過程中，台美在政治、經貿、社會、意識形態、世界觀以及安全上都非常緊密。所以面對這個問題，不能僅流於主觀或立場的好惡，或以缺乏歷史感的「去脈絡化」方式來認識，特別是對岸。

事實上，民進黨並非「一味」反中，內部一些中壯派精英也曾提出親美「友中」、「和中」等思考。也就是說，「反中」並不是民進黨的「DNA」，而是後天環境所產生的，外界不能認為只要是民進黨執政，台灣就必然是要採取一面倒的「反中」或「仇中」路線。

蔡英文2016年就職時表達了，沒有否認1992年香港歷史會談雙方所達成的若干共識與諒解，也提到以《中華民國憲法》與《兩岸條例》處理兩岸事務。熟悉兩岸的人都了解，這是在回應對岸有關政治基礎的問題。

若雙方真想求同存異、以兩岸人民安全跟福祉為考慮的話，我個人主張，兩岸其實不存在政治基礎的問題，雙方尋求交集，就會發現政治基礎一直都在，那就是《憲法》與法律的各自規定。

如何超越當前兩岸政治僵局？首要關鍵是兩岸領導人都必須展現政治魄力與決心，並非其他層級官員或專家學者所能夠處理。

若兩岸僵局無解，並持續惡化，加上美中對抗、台美關係升温，自然會讓北京認為台灣「親美遠中」。但這究竟是民進黨政府主觀選擇？還是肇因於北京僵化的對台政策？需要冷靜思索。尤其近年來北京當局不斷強調「主導權」與「主動權」，那北京究竟想把兩岸關係導向何方？

張百達認為，蔡英文就職演說提到《中華民國憲法》與《兩岸條例》處理兩岸事務，就是回應兩岸政治基礎的問題。（中央社）

站穩台灣戰略主體性 美國利益不完全等同台灣利益

多維：在中美台三邊關係上，台灣應該站在哪個位置，才能趨吉避凶？

張百達：美國對台政策有某種一致性，基本上不希望台海爆發衝突，所以之前有台灣官員提到台美建交，美國在台協會（AIT）通過發言人拍影片表示「維持現狀最好」。

當然美國想爭取台灣作為圍堵中國的一環，甚至擔任非常重要的位置。不過，台灣珍惜台美關係，來爭取台灣利益與安全保障的同時，不等於要複製美國對中戰略，不假思索、亦步亦趨。

撇開兩岸在歷史、文化等各種傳統元素，不論就經濟量體、地理空間，或大陸武力投射範圍來說，台灣畢竟不等同於遠在太平洋東岸的美國。台灣必須以自身「戰略主體性」出發，因為台美利益雖高度重合，但並非完全密合，也涉及特朗普（Donald Trump）政府對中政策的穩定性與一致性。這都是台灣政治精英需要清醒認識的重要戰略課題。

在美中之間的位置，比較好的方式是台灣與美國維持很好的關係，與大陸維持和緩的關係。不過，有時候當美國在爭取台灣，北京卻在壓迫台灣，那民進黨政府只能被迫一面倒，這未必對台灣最有利，但這是特定情況下「不得不的選擇」。

多維：台美之間都有意在疫情期間塑造雙方關係升温的現象，台灣到底該怎麼看特朗普政府給台灣的「糖果」，例如《台北法案》、《台美防疫合作聯合聲明》等等？

張百達：自從特朗普上台，台美關係確實有相當顯着的提升。美國政府內部友台人士在美國強調對中遏制的戰略背景下，也成為提升台美關係發展的重要助力。

毫無疑問的，台灣朝野都希望加強與美國的關係，尤其當台灣面對來自對岸的軍事威脅與國際施壓，台灣政府或民間自然會對美方的各種友台言行與支持，表示歡迎，不可能拒絕接受。

同時，也必須冷靜觀察到，雖然近年台美關係在許多領域有所提升，但基本上，美國國會所通過的許多友台法案，多屬倡議性質，對行政部門未必全然具有強制力。

此外，這些友台法案，基本上也未超出美國曆屆政府，基於中美三公報、《與台灣關係法》所構築的中國政策或台海政策框架。例如《台北法案》雖然協助台灣穩固邦交，但台美關係依然維持「非官方」關係。

至於《台美防疫合作聯合聲明》，不只符合台美雙方的共同利益，特別是在疫苗與藥品研發部分，若能儘早取得成果，也將有助於全球共同應對新冠疫情，全球疫情受控，中國大陸最終也會因此受益。

張百達稱，《台北法案》雖強調要協助台灣穩固邦交，但依舊與台灣維持「非官方」關係。圖為台灣外交部以「美國隊長」為宣傳概念，指《台北法案》實現台美「真朋友真進展」。（Facebook@台灣外交部）

多維：美國現在疫情日益嚴重，既有內部重創，也面對外部世界秩序的重整，台灣還應繼續把重心「寄希望於美國」嗎？

張百達：我想並不存在這個問題，不論疫情如何發展，台美關係依然會是台灣所有對外關係中，最為重要的部分。台灣仍然會繼續珍惜並努力強化提升台美之間的良好互動，因為這不僅符合美國的國家利益，也符合台灣的戰略利益。

但持續發展深化台美合作關係，並不等於放棄尋求兩岸關係的改善。絕不能用簡單的「二分法」，或「零和博弈」的概念來看待。畢竟，維持和平穩定的兩岸關係，不僅符合兩岸人民的共同利益，對於台灣的安全與生存發展，也是一項重大的課題。