台資安工作站揭碑　蔡英文盼健全台灣民主的防疫體制

台灣政府為因應選舉、防疫期間的假訊息疑慮，先前宣稱成立調查資訊安全相關案件的「資安工作站」，並給予「第四軍」的定位。蔡英文今天（24日）出席資安工作站揭牌儀式時表示，網路假訊息是一種非傳統型態的資訊戰，可能危及民主體制的穩定，必須嚴肅面對。她認為，面對疫情考驗，台灣已經告訴世界，民主是最好的體制，期盼資安工作的投入，能健全台灣民主的防疫體制。

台灣法務部調查局資安工作站舉行揭牌儀式，蔡英文（左3）、台灣調查局長呂文忠（右）、法務部長蔡清祥（右2）及國安局長邱國正（左2）出席。（中央社）

蔡英文帶着口罩，在微雨的天氣中致詞表示，調查局資安工作站的揭牌，是落實國家資通安全戰略的重要環節，「很高興在舉國團結、防疫的時候，台灣也持續強化自己的民主防衛機制。」她指出，近年來，假訊息的危害引起全世界民主國家的高度重視，台灣人民尤其有切身的感受，例如在疫情中，很遺憾看到大量假訊息的流傳，「無論是捏造指揮官的發言、散播衛生紙缺貨的謠言，或境外勢力在網路上製造的假訊息」，都對台灣的防疫造成干擾。

蔡英文提及，「在國內外選舉中，看到刻意激化對立的假訊息，甚至可能危及民主體制的穩定，這是一種非傳統型態的資訊站，政府要全力、嚴肅來面對」。她強調，「資安就是國安」，從2018年開始，台灣國安會、台灣行政院資通安全處、台灣國家通信及網路安全中心已組成緊密的資安鐵三角，逐漸完備各領域的資安防護機制，台灣調查局2019年也成立了假訊息防治中心，這陣子屢屢破獲假訊息的源頭，即時澄清為防疫帶來貢獻，隨着假訊息防治中心升格為資安通訊站，台灣政府打擊各類網路犯罪的能力，將會進一步強化。

蔡英文並肯定台灣調查局持續集成資安專業領域，指資安工作站的調查官，都是學有專精的新世代，經重要考驗才脱穎而出，而她對這些調查官有兩個新期許：一、全力以赴依法查緝網路犯罪，特別在防疫的非常時期，一定要上緊發條、快速反應，決不能放任假訊息對人民的健康、社會經濟穩定造成傷害；二、持續精進專業，跟上科技發展的尖端，尤其網路世界資訊龐大、變化快速，務必要自我要求，強化對網路犯罪的偵防、蒐證，以及鑑識能力。

蔡英文勉勵台灣檢調、台灣國安單位在內，所有投入資安工作的人，在嚴守行政中立的前提下，落實資安問題在「早期預警、緊急應變、持續維運」，健全台灣民主的防疫體制，維護台灣的民主自由。她強調，在這段時間面對疫情的考驗，台灣已經告訴全世界，民主是一個最好的體制，各單位務必要充分協調，政府與民間也要相互合作，一起守護台灣引以為傲的民主生活。