蘇貞昌之女：父無意參選下屆總統　與蔡英文關係好是「奇蹟」

蔡英文於今年初高票連任台灣總統，有部分台灣評論認為，蔡英文的大勝與閣揆蘇貞昌的「有感施政」、「有政府，會做事」息息相關，但隨着蘇貞昌內閣支持度穩居高位，始有輿論臆測蘇貞昌的政壇「下一步」。 對此，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今日（2日）表示，蘇貞昌都在家中以台語表示「別搔了，不癢了」，強調沒有下一步的念頭，希望輿論勿挑撥。

蘇巧慧接受傳媒人周玉蔻專訪，面對周玉蔻質問蘇巧慧對於蔡英文與蘇貞昌關係的看法，蘇巧慧直言，「這不用我形容，他們自己就承認了，不是嗎？」形同正面承認兩人曾經不合的政壇八卦。

立委蘇巧慧。（《周玉蔻嗆新聞》節目組提供）

對於兩人不合，蘇巧慧表示，連蔡英文都曾對外表示，她與蘇貞昌曾經競爭過，但在一同為台灣努力的道路上，兩人當前都已經找到適合自己的位置與合適的相處方式，且互相配合努力。蘇巧慧自言曾對蘇貞昌說，「你們今天關係如此好，我也想不到，真的是總統說的奇蹟」，蘇貞昌也回應，自己對於人生進展到這樣感到「感恩」。

不少政治評論皆認為，蘇貞昌當是自蔣經國之後最有實權的行政院長，對於這般評價，蘇巧慧認為，行政院長的權限，全是看總統放權多少，畢竟行政院長是由總統任命的；至於蔡蘇兩人是否頻繁見面討論政事，蘇巧慧則稱，依照現行機制，兩人至少一周要見面一次，但以她的理解，兩人當然不只一周會面一次。

此外，關於台灣輿論對蘇貞昌在政壇的下一步充滿各式想像，甚至傳出蘇貞昌將於2024年再一次角逐總統大選。蘇巧慧則轉述蘇貞昌的話稱，輿論不要再「搔癢」、「挑撥」了，蘇貞昌沒有在想自己在政壇的下一步，畢竟他非常感謝命運安排與蔡英文提供機會，讓他在70歲可以為台灣做事情，而這已經是一件很幸運與很舒服的事情。