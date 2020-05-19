5.20前夕蘇貞昌新內閣亮相　男性比例高達95%惹議

台灣總統蔡英文第二任期將於5月20日展開，行政院長確定由現任院長蘇貞昌續任，行政院也於今天（19日）正式公開全數閣員名單，就行政院下轄的各部會首長與政務委員來看，本次改組僅有8位首長、發言人與政務委員更動，包含台灣文化部、科技部、金管會、國發會等，而其餘行政院首長均留任。

本次記者會由準發言人丁怡銘（左）與行政院秘書長李孟諺（右）共同主持，原先行政院發言人Kolas Yotaka (谷辣斯．尤達卡)則轉任總統府發言人。（譚英瑛／多維新聞）

台灣行政院今天下午召開「蘇貞昌院長公布新內閣人事」記者會。行政院秘書長李孟諺表示，本次組閣仍有着蘇貞昌團隊「接地氣、會做事」的風格，並以多元管道延攬人才，像是拔擢基層公務員、從副主委一職升任主委、從學界、政界延攬人才等。

小幅改組 陳其邁再戰高雄動向未明

綜觀本次蘇貞昌新內閣人事變動幅度不大，副院長由陳其邁續任，9席政務委員，包括唐鳳在內的7位都留任，各部會首長諸如鄭麗君離任文化部長，由原客委會主委李永得接任，原行政院科技政務委員吳政忠接任科技部長一職；國發會主委在陳美伶去職後，由政務委員龔明鑫接任，僑委會主委則是由前駐泰代表童振源接任。此外，蘇內閣也將兩位原屬幕僚的丁怡銘、黃致達雙雙拉拔至台前，分別擔任行政院發言人與政務委員一職。

行政院發言人Kolas Yotaka 轉任總統府發言人，原職位由行政院簡任秘書丁怡銘接任。（中央社）

另一方面，由於高雄市將於6月6日進行罷免高雄市長韓國瑜投票，外界多有認為，假使韓國瑜遭到罷免，現任副閣揆陳其邁是否將再戰高雄市長補選，其副閣揆一職將由誰接任引發關注。對此，李孟諺則直言，由於罷韓發展仍在未定數，他目前還無法回答該議題。

7月啟動振興 鼓勵逐步解除境管

再就蔡英文第二任期即將展開之際，「蔡蘇體制」將如何推動後疫情時代的振興政策，李孟諺表示，隨着疫情舒緩，行政院正加緊腳步對振興方案進行最後定案與研擬，將有望於7月時全方面啟動，至於政策細節，亦將於6月時向社會大眾報吿。

至於是否將進一步進行台灣邊境鬆綁，李孟諺表示，任何的觀光、邊境解禁都要尊重中央流行疫情指揮中心判斷，目前政府將鼓勵逐步推動解禁，像是商務者可以有一些縮減入境檢疫的作為，使得更多商務客入境能享有更方便的洽公行程，不過這進度仍須依照指揮中心的指示。

總統府流出的相關文件內容，重創通傳會名譽，也讓在野黨得到抨擊執政黨的一次機會。（譚英瑛／多維新聞）

撇政治力干預媒體

此外，就日前台灣總統府遭駭客入侵、流出相關文件的風波，文件其中提到負責管理媒體的國家通訊傳播委員會（通傳會，NCC）將來要提名親綠學者來處理敵對媒體相關事宜，這消息引來反對黨不滿，國民黨即在5月19日立法院程序委員會上，以退席抗議、停止朝野協商作為反制。

李孟諺對此回應，台總統府已多次澄清文件全屬變造與偽造，反對黨無需以謠傳文件對人事案進行相關臆測；此外，台行政院當時提名人選時，也特別挑選無黨籍的相關人選，而未來通傳會將秉持着獨立機關、獨立委員會的角色，為台灣媒體界留下一個能獨立自由運作的典範。

至於本次的內閣改組遭疑男性閣員數量過多，有95%都是男性，李孟諺則指稱，本次內閣有四位部會首長級的閣員為女性，包含促轉會主委楊翠、勞動部部長許銘春、台美事務委員會主委楊珍妮，以及公平交易委員會主委黃美瑛；李孟諺強調，蘇貞昌對於「兩性平權」非常重視，去（2019）年更推動《司法院釋字第七四八號解釋施行法》的立法，未來蘇貞昌也將秉持這精神尋覓最適合的人才以為台灣服務。