韓國瑜生日「31字心願」吸引萬人祝福　韓粉送蛋糕祝東山再起

今日（17日）是台灣前高雄市長韓國瑜的63歲生日，在上周四（11日）舉行「真愛高雄 珍重再見」告別活動後，連續數日沒有更新Facebook專頁的他，昨晚寫下31字的生日心願。及至今日下午5時，這段帖文吸引超過9.3萬人讚好，更有多達1.5萬人留言，支持者們祝福他生日快樂；也有韓粉發布韓國瑜卡通造型訂製蛋糕的照片，祝福韓國瑜「東山再起」。

韓國瑜寫下生日31字心願，寄語自己逆境下勿失勇氣。（Facebook截圖）

韓國瑜在生日前夕更換Facebook封面照片，上面有他和柴犬的卡通造型，並在照片中寫道「做對的事，幫助弱小的人，有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，吸引不少網民紛紛送上祝福：「生日快樂我們等你回來喔」、「好好休息沉殿，我們在這裏等你」、「複雜的腦，單純的心！莫忘世上苦人多！韓總~生日大快樂」、「韓總～請堅持！我們沒離開」、「等你發出穿雲箭時，肯定再相見」。國民黨籍立法委員許淑華也留言「我們都在」，表達對韓國瑜的支持。

韓粉在留言區送上韓國瑜卡通造型的生日蛋糕。（Facebook）

有網民在留言區發布一張蛋糕照片，寫下「祝福您生日快樂，身體健康！期待東山再起，我必相隨」，照片上是卡通版韓國瑜與小柴犬，旁邊寫着韓國瑜參選2020年總統大選時的口號「台灣安全，人民有錢」；這張照片讚好數破千，不少韓粉表示「好可愛的蛋糕」、「看了心情就愉快起來了」、「一定會捨不得吃吧」，還有人追問「這蛋糕哪裏可以買？」

昔日對手陳其邁送上生日祝福 稱還是朋友

韓國瑜本月6日被高雄市民罷免，失去市長寶座。今天同時也是民進黨宣布徵召將卸任副閣揆的陳其邁參加高雄市長補選的日子，民進黨主席蔡英文在提名記者會表示，若前任市長有好的規劃，可以繼續做。而陳其邁被問到韓國瑜有哪些施政可以延續時，再度表示他與韓國瑜是朋友，祝韓今天生日快樂。

陳其邁表示，若韓國瑜以後有更好的發展，他都會予以祝福。（直播截圖）

陳其邁表示，他與韓於公是理念不同的競爭對手，但韓當選市長，他誠心祝福，公務上理念不同也可以合作，於私還是朋友，不管韓是當市長或不同的工作身份，或韓以後有更好的發展，他都祝福朋友，這是朋友的情義。

陳其邁說，高雄是偉大的城市，可以在選舉的過程選出一個市長，然後用最高標準要求市長應該怎麼做，這是偉大城市的象徵，對他而言，在高雄一定要戰戰兢兢，如履薄冰，以民為本，領導一個高滿意度的市政府來服務市民。

（綜合報道）