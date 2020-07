【新冠肺炎】台開放外籍人士入台就醫引醫護怒批：當我們吃飽太閒

台灣新冠肺炎疫情降温,台灣政府也陸陸續續「解封」防疫措施。台灣中央流行疫情指揮中心就於22日的嚴重特殊傳染性肺炎記者會上宣布,將會從8月1日開始,開放外籍人士來台灣就醫。但是此舉卻遭到台灣醫界的反彈,許多醫生對政府表示不滿,反對現在開放外籍人士赴台就醫。

7月22日,台灣衛服部醫事司司長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良在記者會上表示,除了健康檢查和美容醫學等等非急迫性的醫療需求外,外籍醫療病患可以透過當地醫療機構向台灣提出申請,申請來台就醫必須提供病例相關資料、文件,衛福部將會依照醫療的必要性、療程的延續性和醫療的風險性等等原則進行審查,幫助海外人士來台接受醫療服務。

台灣衛服部開放外籍病人來台就醫引發抗議。(Facebook@衛生福利部)

指揮中心表示,這是考量到台灣疫情穩定,而且醫療能量很充裕,所以根據人權、人道的原則,延續「Taiwan can help and Taiwan is helping!」的精神,來推動這個政策和措施。

不過當衛服部的Facebook轉貼這項訊息時,卻引發大批台灣網民的批評,其中也有許多是有名的醫療網紅,例如有15萬人追蹤的「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」就在衛服部貼文下回應表示:「台灣醫界真的很賤,衛福部都當我們吃飽太閒。」

台灣使用率很高的入口網站「Yahoo奇摩」也於23日舉辦網絡投票:「8月1日起開放外籍人士來台就醫,你贊成嗎?」結果到14時前已經有超過7,000名網民投票,超過70%選擇「完全不贊成」,加上「不太贊成」的票數後超過85%。

許多醫界人士抗議衛服部政策。(Facebook@衛生福利部)

其實指揮中心並不是於昨(22)日才第一次「突襲」公布,而是於6月24日就已經表示過正在研擬開放外籍人士來台接受醫療服務,但是當時沒有引起很多注意,因為台灣疫情降温,指揮中心的記者會情報受到的注意也跟著降低。

衛服部受到網民的嚴重抗議後,表示將會彙整意見向上呈報,並且保證衛服部一個可以自由抒發意見的地方。