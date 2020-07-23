【國安局私煙案】台監院糾正外交交通財政三部門　未彈劾任何官員

2019年7月台灣國安特勤人員趁蔡英文出訪之便，涉嫌違法超買免税煙品，事隔一年，台監察院在當地時間7月23日通過調查報吿，糾正台交通部、台外交部與關務署，並要求台總統府、台國安局改善相關行為。由於新任台灣監察院長陳菊將於8月1日就任，媒體詢問是否為此急欲在本屆監委任內結案，監察委員高湧誠則表示，沒有政治考量，且監察院院長根本管不了監委行動。

台灣國安局人員涉嫌違法走私煙品案，監察院23日糾正交通部、外交部、關務署，監委高涌誠（左）、王美玉（右）說明糾正原因及調查報告內容。（中央社）

2019年7月22日，蔡英文「自由民主永續之旅」專機抵台，卻爆出特勤人員藉着出訪專機預先超額團購免税煙品，這些煙品也遭調查局與海關查緝，引發社會各界譁然。

針對媒體詢問為何本次調查未彈劾任何官員，高湧誠解釋，時任台國安局長的彭勝竹請辭，使得彈劾彭的意義不大，另外相關人士如侍衛長、副侍衛長也都回到台軍單位，台國安系統能罰的都已經懲處。但高湧誠坦言，在這事件中，他覺得最惡質的其實是中華航空公司，特別是華航還為此放寬煙品訂購的數量限制，並詢問特勤是否要加購煙品。

台國安局官員吳宗憲（左）和另一人遭爆利用蔡英文出訪勤務走私煙品。（資料圖片）

由於陳菊當時擔任台總統府秘書長，輿論好奇陳菊是否需為特勤人員的失職負責？對此，高湧誠表示，即便根據台總統府組織法規，台總統府下轄侍衛室，該室主管總統侍衛事項，秘書長確實承台總統之命，綜理府內事務，但台國安局組織法規、特種勤務相關條例又對台灣總統特勤做出規定，將蔡英文的維安交由台國安局負責，故陳菊管不到這些特勤。

本次調查報吿也附上華航從2005年至2019年30次專機任務煙品的銷售數字，高湧誠指出，華航於2016年3月的「久安專案」開始採取「機邊交貨」，免税品無需上機，這使得煙的購買量較不受限制，從這次出訪之後，華航煙品的銷售數則越來越多，甚至到2018年時，政府大漲煙税，特勤認為利用專機購買免税煙是他們的「特權」，故造成2019年的特勤私煙案。

調查指出，華航為政府以間接持股方式掌管的民營公司，該公司卻為衝高銷售業績無視法令，歷年來多次與特勤人員合作超買煙，更於2019年「自由民主永續之旅」專機抵台時，利用外賓禮遇通關將煙品載運入境，機場安全管理實有重大缺失，故為此糾正台灣交通部。

調查也表示，即便台外交部向監察院說明，台總統專機出訪團成員免驗行李是依據1977年前嚴家淦於台總統任內出訪案來辦理，但隨行成員並不是禮遇通關的適用對象，故本次台灣外交部與關務署未依法檢驗隨行者行李，實有缺失，亦遭到台監察院糾正。

私煙案爆出後，2019年7月時任台灣國安局長彭勝竹就事件請辭。（資料圖片）

一同調查的監委王美玉則直批私煙案是「因循苟且」，把特權當福利來使用才導致的個案；王美玉更指出，特勤在機場的管制區，實際上是不受航警與關務署管轄的，而華航員工則利用自家公務車，將煙品從倉庫運到管制區，並沒有經過機場C3管制門，這儼然就是機場管制漏洞。

王美玉繼續說，這些免税商品從倉庫就這樣運到總統專機的停機坪，但專機停機坪明明就只有特勤人員可以接近，連關務署、航警都無法靠近，這種夾帶煙品的作法，實為台總統的維安漏洞。