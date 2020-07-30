曾被稱為「統派一面旗幟」　台學者王曉波病逝　享壽77歲

綜合台媒報道，台灣大學前哲學系教授、海峽評論出版社創辦人王曉波今日（30日）凌晨在家中因病辭世，享壽77歲。 王曉波長期反對前總統李登輝時期以來教科書「皇民化」與「去中國化」，並於2015年受時任總統馬英九之邀，主持「課綱微調小組」修訂歷史課綱，而引發學生抗議運動。他也被大陸傳媒稱為「台灣統派的一面旗幟」。

海峽評論雜誌社總經理方守仁證實王曉波死訊，表示王曉波日前因中風身體微恙，7月11日至醫院復健，14日病情惡化進醫院急診，但因病情惡化前幾日開始肺積水，家人不希望他再受折磨，近兩日將她帶回家治療，今日凌晨2時在家中離世。

王曉波曾主持前總統馬英九時期的「微調歷史課綱」，引發一場大型的學生反課綱運動。（東森新聞）

母遭控「匪諜」被槍斃 父被關押7年

1943年出生於江西省鉛山縣的王曉波，曾任教台大及台灣的中國文化大學哲學系，從事法家思想與台灣抗日史研究，著有《台灣抗日五十年》等書。自稱是「匪諜兒子」的他，自述10歲時，29歲的母親就被指控參加共產黨、奉命在台做情報工作，在剛生產完他的3個妹妹後就遭國民黨槍斃，其父亦因「知匪不報」被關押7年。

黨外時期，王曉波曾參與《大學雜誌》與《夏潮》雜誌等工作，致力於台灣民主運動，並曾參與胡秋原主持的《中華雜誌》，為兩岸統一奔走，後與已故作家陳映真等人籌組成立中國統一聯盟，曾任副主席。在1970年代「台大哲學系事件」中，他被以「為匪宣傳」罪名遭警備總部拘留訊問，並遭開除，直到1997年復職。

2015年7月31日，反對課綱微調人士在教育部門前抗議。（資料圖片）

修改課綱惹爭議

王曉波以中華民國憲法立場，長期反對前總統李登輝時期以來教科書「皇民化」與「去中國化」，還曾表示「文化台獨是民進黨在配合美國搞愚民政策」。

他在馬英九執政期間主持「課綱微調小組」修改課綱，包括在國文科中增加文言文比例、將台灣相關題材從1/5減至1/10，以及在歷史科中，強化宋朝至清朝對澎湖／台灣的治理，強調慰安婦是被強迫等，但引發大規模學生反對運動，最終課綱微調被廢止。

台灣「中國統一聯盟」前主席毛鑄倫7月28日病逝。（觀察雜誌）

此外，同樣曾服務於「中國統一聯盟」的前主席毛鑄倫，亦於7月28日病逝，享壽72歲。毛鑄倫在台政治大學就讀時，曾參與保衛釣魚島運動並投稿至《中華雜誌》，取得碩士學位後進入《中國時報》工作，後升任該報大陸新聞中心主任，46歲時出任中國統一聯盟主席，是該組織迄今最年輕的主席。

（綜合報道）