【李登輝病逝】97歲or98歲　李登輝享年到底多少歲？

台灣前總統李登輝逝世後，全球華文媒體報道其享年（終年），有98歲與97歲兩種說法。中央社、《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》、《聯合早報》、美國之音、BBC中文網均稱李登輝享年98歲，而新華社、《人民日報》、《紐約時報》、共同社、法廣、德國之聲則稱李登輝享年97歲。

這兩種說法都沒有錯。之所以出現兩種不同說法，是因為中國人計算年齡有虛歲與周歲兩種算法。

1988年至2000年出任總統的李登輝曾經是台灣最有權勢的政治人物。（Reuters）

虛歲是人自出生即算一歲，以後每逢新年即增加一歲，如此則比實際年齡多一歲或兩歲。這種算法歷史悠久，如今仍有人使用。史書上人物傳記就是按虛歲記載傳主臨終歲數的。例如，北宋大臣、史學家司馬光生於天禧三年（1019），卒於元祐元年（1086），《宋史·司馬光傳》說他「元祐元年……九月薨，年六十八。」

周歲，又稱足歲，是按實際生長的年月計算的年齡。

李登輝生於1923年1月15日，卒於2020年7月30日，按虛歲計算享年98歲，按周歲計算享年97歲。

順便說說享年、終年的含義。這兩個詞在語義上是相同的。享年表示逝世者享有天年，終年說明逝世者臨終歲數。另外，享年宜用於老人，不宜用於英年早逝者。東漢文學家蔡邕《郭有道碑文》：「稟命不融，享年四十有二。」那是古人平均壽命較低的用法。

此外還有媒體稱享壽，根據台灣殯葬資訊網提供之資訊，29歲以下過世稱之得年，30至59歲用享年，60歲至89歲則用享壽，90歲至99歲稱之享耆壽，100以上稱享嵩壽。