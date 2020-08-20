台灣民眾黨立委：「五權憲法」屬「大中國思維」　不符台灣需求

台灣現行憲法為1946年通過的《中華民國憲法》，近年來，台灣修憲聲音越來越多。台灣立法院預計於第二會期成立修憲委員會。民進黨立法院黨團與民進黨政策會於8月20日召開「憲政改革公聽會」。 與會的台灣南台科技大學財經法律研究所教授羅承宗表示，針對考試院的存廢，公法學界已於上世紀末就達成廢除共識，若有人還在拿着「孫文學說」談保存考試院，那這就是偽學術。 民眾黨立法院黨團副總召張其祿則稱，「五權憲法」就是當年在大中國思維下的產物，確實不合於台灣當前的需求。

根據《中華民國憲法》，考試院為台灣最高考試機關，主管考試、任用、銓敘、考績、級俸、升遷、保障、褒獎、撫卹、退休與養老等事項。（譚英瑛／多維新聞）

張其祿在發言時指出，「五權憲法」就是當年在大中國思維下的產物，確實不合於台灣當前的需求；張其祿也指出，以任職於地方與中央的公務人員來說，他們只有在考試的過程中，由考試院管轄，一旦考上之後，公務人員們又歸給行政院人事行動總處來管理；簡言之，身為院級、一級機關的考試院職權就僅管考試一項與部分退撫事務。

張其祿又說，若人們探討考試院及其委員的功能，他也真的看不太出考試院功能，自己出身學界，之前也曾開玩笑說，在學界，教授們都很希望當考試委員，像他自己就有點後悔擔任立法委員，因為太辛苦了，但當考試委員真的是「太棒了」，完全符合人們對於理想工作的想像：位高權重、錢多、事少、離家近。

台灣民眾黨立委、副總召張其祿。（譚英瑛／多維新聞）

曾任台灣銓敘部政務次長、東吳大學政治學系教授蔡秀涓表示，唯有考試權回歸行政權，才合乎民主國家的責任政治精神、發揮策略性人力資源管理功能；她更指出，孫中山先生當年對於考試權的本意亦只有「考試」一項，於1948年6月24日在台灣施行的中華民國《憲法》卻將考試權擴及至整個政府的完整人事權。

蔡秀涓主張，全球民主國家，人事權多屬於行政權之一，因只有這樣才能根據國家社會發展的不同時期，制定推動政務所需的用人政策，落實責任政治精神；再者，她也認為，唯有人事權迴歸到行政權，才能發揮策略性人力資源管理功能，畢竟當前考試院的人員組成與運作，不易了解用人機關需求，難以制定合乎用人機關需求以讓政府更有效運作的政策，甚至還成為承接公務員地氣的限制框架。

台灣現行《中華民國憲法》是1946年12月25日由制憲國民大會於南京議決通過，1947年1月1日由國民政府公布、同年12月25日施行。其為彰顯三民主義與主權在民的理念，明定人民自由權利的保障，規定五權分立（行政權、立法權、司法權、考試權及監察權）的中央政府體制及地方自治制度。