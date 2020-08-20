台軍：大陸情報船現身花蓮外海　疑為蒐集台導彈試射參數

台灣軍方人士稱，大陸情報船最近出現在花蓮外海，疑似蒐集台灣中科院導彈試射參數。

據中央社20日引述台灣軍方人士，大陸情報船最近出現在花蓮外海，前幾天距離台灣比較近，但保持在24海里外，19日則距離更遠，今天（20日）已退離可監控範圍。

軍方人士表示，這幾天台灣中科院試射火砲，從屏東九鵬基地朝宜蘭、花蓮間海域射擊，研判大陸情報船接近蒐集導彈參數，但因在領海基線24海里外，無權驅離只能監控。

中央社稱，台灣中科院有可能試射的導彈包括雄三導彈、天弓三型導彈，以及傳聞中射程達1200公里的雲峰中程導彈。

台灣銳鳶無人機。（網絡圖片）

台東縣太麻里訓練基地附近林姓村民說，19日就看到有小台的飛機不斷起降，20日早上聽到嗡嗡聲響，又看到飛機在空中飛行。有台灣軍事迷從網絡圖片顯示的飛機外觀研判是台中科院研製「銳鳶無人機」，昨天及今天「銳鳶無人機」頻頻在台東縣太麻里訓練基地起飛，且多次在東部海域盤旋監控。

有關於大陸情報船出現花蓮外海和「銳鳶無人機」盤旋東部海域上空一事，台國防部發言人史順文僅表示，「這些狀況都有在掌握中」。

「銳鳶無人機」翼展長度8.6米，機身全長5.3米，機身高度1.6米，酬載重量55公斤，升限4000米，最大滯空時間可達12小時，最大空速為時速180公里。