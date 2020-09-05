新竹殯葬業者被指將「洗屍水」排入溪中　下遊民眾或間接飲用

新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者林立，據台媒揭露，有違法營業的殯葬業者，疑似將殯葬廢水和「洗屍水」，直接排入大新竹地區民生用水來源「頭前溪」，引發居民恐慌。 新竹縣政府周五（4日）指出，今年8月中旬已裁罰業者30至40萬元（新台幣．下同）罰鍰，並限期3年改善，縣府環保局也展開稽查，若有違法排放將依法重罰。

竹東沿河街沿河街殯儀會館林立。（聯合新聞網）

報道稱，竹東沿河街違法營業的殯葬業者就有6間，一年經手2000件以上的後事處理，但疑有業者未配合縣府政策進駐竹東生命禮儀館，選擇繼續在沿河街違法佔用國有工業用地營業，挪作告別式會場、禮儀會館。

知情人士爆料，因殯葬業者沒有進行相關廢水處理，遺體在進行整理時，都是直接使用自來水沖洗，而廢水就沿著排水孔直接流向頭前溪當中，但下游卻正是供應新竹用水的取水口，形同「洗屍水」有可能因此就被民眾間接飲用。

其中遭指控違法經營殯葬社10多年的縣議員上官秋燕喊冤稱，並未將「洗屍水」排入頭前溪，並表示遺體清潔通常都是在新竹市立殯儀館就完成，而在沿河街的殯葬會館僅會替大體進行「淨身」，即是用毛巾沾水擦拭。至於被指控侵佔國有地，上官與其他殯葬業者出面表示，「私人土地早就買下來了，其他國有地是用租的，都有租約！」

新竹縣府表示，業者違反殯葬管理條例擴建設施的部分，早在上月15日就分別進行開罰，各依違規情況開罰30萬至40萬元；上官秋燕對遭開罰回應，已經提起行政訴訟，並表示縣府都未進行輔導進駐生命園區就進行開罰「不合理」。

頭前溪為大新竹地區民生用水主要水源。（資料圖片／經濟部水利署）

縣府還表示，在涉及環保法規部分，環保局已協助查處，若有違法事項按規定辦理。業者疑侵佔國有地部分仍在釐清當中，目前違建部分會盡快檢討、要求業者改善。

新竹縣環保局就指出，將查處業者是否違法，因殯葬公司非工廠，不在列管名單，若有污染水體問題，可依《廢棄物清理法》第27條，處1200元以上、6000元以下罰鍰，未完成改善者可按日連續處罰。

（中央社／聯合新聞網）