高雄市長補選僅得票4%　民眾黨秘書長：要觸底反彈了

【導言】台灣民眾黨自2019年8月6日成立，組黨以來，先後經歷立委選舉、大小地方首長的選舉，以及最為人知的高雄市長補選，雖然民眾黨在台灣政壇一路上顛簸前行，幾次大小公職的補選屢嘗敗績，輔以泛綠陣營頻仍圍剿，黨主席柯文哲的政治光環已受到嚴重挑戰。但在柯文哲仍未明言放棄參與2024年台灣總統大選前，民眾黨究竟要如何壯大？ 《多維新聞》專訪台灣民眾黨秘書長謝立功，以自身角色來看民眾黨從諸多場敗選中所獲得的經驗，文分上下兩篇，本文為上篇。

台灣民眾黨秘書長謝立功（右）出身國民黨，後在民眾黨主席柯文哲（左）的邀約下出任該黨秘書長，也因此遭到國民黨開除黨籍；謝立功曾任前總統馬英九時代的內政部移民署署長，並兩次代表國民黨參選基隆市市長。（多維新聞）

多維：距離高雄市長補選也已過了一段時間，從選前預想到敗選結果，這場補選對民眾黨來說具有什麼意義？

謝立功：我想這樣簡單說，選舉其實一定是相互之間的競爭，必然會看競爭對手是誰去評估當選機率，特別是假如贏的機會不那麼高，你還要不要投入。我用最簡單的話說，高雄補選不是常態化的選舉，以第三大黨來說，單一席次、又是補選，難度確實比較高。

民眾黨確實有點「練兵」的意思，我們會認為這麼大的選舉不能缺席，所以一定要有人。但我們也會評估能否選上，如果沒辦法，那你投入不就是浪費錢嗎？但最後我們認為還是要出來，因為若不出來選，那人家就覺得你連直轄市市長都不選，請問你們還要選什麼？

我們後來想一想，選的優點還是比較大一點，即便沒有真的選上還是可以練兵。但最後的開票結果的確跟我們想像的有落差，沒有想過只有4%，真的比我們想得還低。但這種單一席次的地方選舉，藍綠歸隊的效應對我們來說就會變成這種結果，我覺得這是關鍵，尤其最後韓國瑜也出來了，那兩邊都會拉得更高。

因為本來有些人認為李眉蓁不怎麼樣，韓國瑜也猶豫，但最後他還是出來了，那必然會帶出藍營選票。相對的，有些人認為陳其邁不差我這票就不投了，選舉常常有這情況，但韓國瑜一出來，兩邊的票就一定會拉高，相對我們的票就會往下降，我覺得這是藍綠歸隊對決的現實。

謝立功認為，韓國瑜在選前之夜出面力挺李眉蓁，某種程度也成功拉高藍、綠兩黨候選人的最終得票數。（蔡苡柔／多維新聞）

藍綠一歸隊 民眾黨就成為4%黨了嗎？

多維：藍綠歸隊的問題一直都存在，即便是到了2022年地方選舉，這樣的情況還是會出現，藍綠一定會努力激起自身支持者的投票意願。民眾黨如何克服？

謝立功：所以我們投入的時間要更長，這些因素一定要納進去。這次選舉我們大概只有大概六十天左右的時間，變量會更凸顯出來。比如說，如果我已經準備兩年，種種因素就能算得很清楚。再講白話一點，選舉要拉樁腳，我更早去佈局，藍綠兩邊的人我為何無法拉過來一些？絕對有可能。最後很多是靠人情與派系，高雄補選我們候選人來不及去做這動作，這是絕對有差別的。

多維：民眾黨選前評估參選利大於弊，但選舉結果出來後依然這樣覺得嗎？如何評估選後衍生的正負面影響？

謝立功： 我想有得必有失，倒過來有失也必有得。我們其實不是單看這次選舉，我們是將四次選舉做一個評估，從嘉義市過溝里長、屏東縣崁頂鄉長、台中和平區長 再到高雄市長補選。有裏的、有偏鄉的；有比較大的直轄市、也有原住民鄉的，這些都是不同性質，若當成一種嘗試，這四種性質我們都試過，那就可以更深刻把各種變量以後一起考量，若單獨漏掉一個，顯然就有點可惜。

其實我們也知道這是有難度的，可是你不得不試。所以你說得還是失？這真的很難評斷，但就是要投入一些成本，就像有人問說「你怎麼選成4%？」可是另外一種想法是，反正都已經到谷底了，利空出盡後就往上揚。在以後單一選區或多席次這些選舉，我們未來都會做好選舉評估。

民眾黨主席柯文哲（左）協同文宣部主任柯昱安（中）與黨秘書長謝立功（右）出席民眾黨慶暨黨員大會。（譚英瑛／多維新聞）

力求集成海陸空 民眾黨的紮根之旅

多維：選後的黨內部反省會特別提到，民眾黨只打空戰可能效果不彰嗎？

謝立功：沒錯，選舉不可能只有空軍，而是要陸軍，甚至還要有海軍。靠地方樁腳、重要社團甚至公廟，地方組織其實是非常的多元。如果只有靠候選人或政黨，這還是比較狹隘，因為有些人是沒有政黨屬性的，他個人或許有參加政黨，但不一定是政黨活躍份子。

有些組織其實不太適合講太多政治，但不代表自身的投票行為沒有政黨傾向，一定有，這就是你要做得漂亮。所以當民眾黨服務處陸續成立之後，我們也是希望在地方就好好去做經營。所以，你講的我完全同意，我們現在的目標就是基層組織的經營。這其實都有在籌備，各地服務處已經陸續在開設，到明年就會有一些黨部真正成型。

這幾個周末，黨主席柯文哲跑遍全台，一展民眾黨深耕地方的決心。（Facebook@台灣民眾黨）

多維：我們能看到現在的台灣選舉，政黨如果沒有一些別出心裁的做法，或是候選人自身政治魅力不足的話，幾乎很難進入選民的視野中，這點似乎從2020立委大選何景榮被雙帥（指國民黨蔣萬安、民進黨吳怡農）夾殺就已經能夠窺見。民眾黨雖能推出評價「不差」的候選人，但似乎總是無法融入台灣的政治環境？

謝立功：其實選舉有三個重要的因素：哪個政黨出來的人、你本身的條件與能力如何、那段時間有沒有重大的事件。那些重大事件會去影響局勢，像是香港反修例，習近平拋一國兩制台灣方案，那其實是影響選情的關鍵因素。一旦有重大事件，就會有人去操作這東西。

另外候選人的本身條件可能不錯，但如果沒有人去幫你行銷，你說要靠自己，那還是很困難。所以民眾黨還是要回歸基層組織經營。如果你已經活動了四年，讓更多人可以認識你，我相信台灣民眾投票行為，有的時候還是跟交往交互有關，比如說看過你幾次，甚至以我自己在基層活動為例，有時候會碰到民眾跑來問：「我叫什麼名字？」旁邊的人就會提示你：「這位姓羅、那位姓李」， 就是要有這種感覺。

如果你跟對方多握幾次手，甚至在一些場合都碰到過，能夠有一些交互，我敢說，就算對手是比我條件更優秀的人，對不起，選民沒有看過他，他也沒有看過選民，選民反而會投一位自己見過、還曾經握過三次手的人。這就是投票行為，也是要深耕基層的原因。

在高雄市長補選之後，台灣民眾黨成立地方服務處，圖為民眾黨南港內湖服務處激活典禮。（譚英瑛／多維新聞）

多維：所以您認為關鍵還是在基層的陸戰。

謝立功：這要看比例，台北市空軍的比例會比較高，你如果到其他非都會區，以高雄來說，原本的舊高雄縣很多地方人口外流，很少年輕人，只會看到很多資深前輩， 對那些人來說，抱歉沒有聽過網絡，就算你很知名，他們也未必知道你是誰，如果政黨候選人在當地有據點與聯繫處，候選人一、兩個月能去當地繞一繞，形成的效果一定不一樣。

多維：各黨一定都會經營基層，但以民進黨為例，他們就非常會行銷，會推出漂亮、帥氣的候選人，做一些很話題性的操作，使它成為知名性的人物，只要打開電視就可以認識他們，支持者的投票意願或許就因此增加了。民眾黨似乎還是想要維持比較理性或專業的形象，這未必是一件壞事，但在激起選民的投票慾望上，就是比較低落。

謝立功：未來我們選舉的策略一定彈性會更大，在空軍以外我們陸軍也會加強，個別候選人的人格特質，在個別選區應該有更多客製化的選舉模式，真的不能一概而論。有些地方該多深入去跟人拜票、走基層，那就多走，相較之下，台北市可能空軍將決定一半以上的選情。但說真的可能只有台北市，到新北市就未必了。我們曾去過台中和平區一個比較大型的社區，我就抱着期待可以看到很多人，結果只有十幾戶，但這還是大型社區，所以每個地方真的不一樣，選戰方式也必定與都會區不同。

說到底民眾黨也才成立一年而已，這一年民眾黨參與了很多大大小小的補選，有一些也經過評估後選擇放棄，但終究是在累積經驗，民眾黨的發展時間真的很短，我們還能慢慢克服很多問題。