金鐘獎2020︱台電視金鐘獎綜藝入圍未足額　網絡節目挑戰大

台灣2020第55屆電視金鐘獎頒獎典禮即將於今（26）日晚間登場，今年由於「益智及實境節目主持人獎」與「綜藝節目主持人獎」入圍者只有四個，不比以往的五個，讓外界不免擔心是否台灣綜藝類節目將要式微。 另外，在台灣演藝圈有極高親和力的「小鬼」黃鴻升於9月16日病逝，主辦單位會特地準備一段視頻悼念。

吳宗憲以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」主持人獎，今年是第五次入圍（節目已連續製作七年），一般認為是得獎熱門；另外上屆金鐘得主黃子佼今年也同樣入圍。

藝人黃鴻升（小鬼）驟逝，享年36歲。遺照是他身穿白衣的側臉照。（中央社）

本屆金鐘獎綜藝類的兩個主持人獎入圍者從過去五組主持人減為四組主持者，各減去一個名額，評審主任委員瞿友寧曾受訪證明：「少掉的那一個名額，就是從缺。」並表示綜藝不景氣，報名數越來越少。2019金鐘獎的綜藝類報名數共有141件，2020年降到129件。

近年的金鐘獎戲劇類一向是輿論焦點，反映了台劇進入復興期，無論是類型的多元還是製作的精緻度都上升到了一個新高度。相反地，綜藝類無論在輿論還是報道中都彷彿成為陪襯，知名主持人胡瓜不久前表示，現在的金鐘獎綜藝類只是為了頒獎而入圍，可有可無。

網絡節目的興起對傳統電視綜藝節目的挑戰也不可忽視，事實上許多廠商更願意投入資金到網絡節目上，導致電視台的製作費越來越低，直接影響節目品質。然而，網絡平台的綜藝節目無法報名金鐘獎，但是網絡平台的戲劇類節目卻能夠報名金鐘獎（如Netflix），這也是金鐘獎兩類型消長的原因之一。

金鐘頒獎典禮前，藝人「小鬼」黃鴻升於9月16日因心臟主動脈剝離驟逝，年僅36歲，並於25日火化並「花葬」，台灣大批明星藝人如吳宗憲、楊丞琳、許瑋寧等等都親身參加葬禮，展現生前「零負評」的好人緣。黃鴻升生前數次入圍金鐘獎，本屆雖未入圍，但主辦方已經預吿會準備一段悼念視頻，讓他與金鐘同在。