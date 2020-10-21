AIT官員訪金門　強調台美友好不因政黨輪替改變

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）近日走訪金門，參觀古寧頭戰史館展示的美式武器，並前往八二三戰史館，提醒美國曾為台灣的防禦提供支援。孟雨荷另於金門大學發表演講，向台下學生表示，美國與台灣的關係是基於長久友誼，不會因為政黨輪替而改變。

AIT臉書（Facebook）於10月20日，張貼數篇文章公開孟雨荷的這場金門行。行程涵蓋金門各特色景點，包括閩式建築、心戰牆、貢糖工廠、金門砲彈菜刀工廠、古寧頭戰史館、八二三戰史館，以及金門大學。據瞭解，孟雨荷此行還拜訪了台軍金門防衛指揮部。

AIT此行除了孟雨荷外，AIT台北辦事處文化新聞組陳文儀、特戰事務中校聯絡官白捷等人也一同訪金。

孟雨荷的這場金門行，行程涵蓋金門各特色景點，包括閩式建築、心戰牆、貢糖工廠、金門砲彈菜刀工廠、古寧頭戰史館、八二三戰史館、金門大學以及台軍金門防衛指揮部。（Facebook@AIT）

AIT在孟雨荷造訪古寧頭戰史館的時程中表示，美國多年來一直在為台灣的防衛提供各式各樣的武器，「它們對自我防衛與成功禦敵的能力上有很大的幫助」；在造訪八二三戰史館時則說，當年的烽火歲月中，美國曾經為了台灣的防衛提供支援，八二三戰役在美台合作中佔有一頁非常重要且悠久的過去，並貼出AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）參加紀念活動的照片。

另外，孟雨荷也在金門大學以「美台關係：真朋友，真進展」為題進行演講，在與學生的互動時，學生提問，「今日美台關係有所進展，如果未來政黨更迭，是否仍能維持如此關係」？孟雨荷答覆，「美國與台灣的關係是奠基在長久情誼上，不會因為政黨輪替而改變」，她同時歡迎金門大學和台灣其他學校學生能踴躍到美國留學，多多了解美國。

據台媒中央社報道，金門大學表示，孟雨荷全程以英文發言，向師生介紹AIT的角色與功能，內容聚焦在文化、經濟和教育區塊；對台美安全合作部分，孟雨荷並未著墨過多，但提到美國對台灣的承諾和保障。

AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）2020年8月23日參加八二三紀念活動。（Facebook@AIT）

AIT在Facebook表示，「金門不只是地處台灣外海的一個美麗又迷人的島嶼，在它身上我們也同時見識到美台多年以來豐富而悠久的合作歷史」、「時時憶起金門在美台合作的歷史與多重面向中所擁有的深度與重量」，並以「下一站要去哪兒」來暗示將有下一次的行程。