寄道具血衣紙錢到香港駐台經貿辦　台學生林致宇恐嚇罪無罪確定

台灣教育部課審會學生委員、靜宜大學法律系學生林致宇，在去年8月寄送裝有道具血衣、紙錢等的包裹到台北香港經濟貿易文化辦事處，表達對港府的不滿。 林致宇事後被依恐嚇公眾罪起訴，一審時被判無罪。檢方提出上訴後，二審在周三（28日）宣判駁回，林致宇無罪確定。

根據林致宇在社交平台文的發文，此舉基於表達對香港反修例風波的不滿，是合理表達政治性訴求。血衣是象徵721元朗襲擊事件中香港人所流的血、紙錢就是是象徵香港市民對暴力鎮壓的恐懼，強調沒有加害任何人生命或身體恐嚇意圖及行為。

林致宇在受訪及接受警詢時亦稱，僅是要善意提醒港辦應該正視其他社運人士對於反修例情緒升溫，辦事處可能會變成目標。

台北地檢署依恐嚇公眾罪提出起訴，台北地方法院一審認為林致宇所為屬政治性言論表達，為言論自由範疇，不構成恐嚇公眾罪的要件，判決無罪。檢方不服判決提起上訴，台灣高等法院二審審理後在周三駁回，維持無罪判決，全案確定。

高院指出，林致宇的包裹、信函整體所表達的內容，是對於香港反修例風波，就國際人權、公共事務意見表達的政治性言論，審酌林致宇行為時客觀外在環境及他整體言論意見表達之目的，不是使公眾心生畏懼。高院認為，一審諭知無罪，並無不當，檢方上訴無理由，予以駁回。

（中央社）