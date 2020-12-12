從台灣解嚴前的政治案　解構國民黨情治系統

台灣於1970年代至1980年代中發生一連串政治案件，深刻影響台灣之後的政治與民主運動走向。台灣「國史館」於12月12日「雙十二」舉行「威權鬆動：解嚴前台灣重大政治案件與政治變遷（1977-1987）」國際學術討論會，解構昔日國民黨情治系統的慣性與最後的失控，是如何導致這一連串的政治案件。

2020年12月12日，台灣「國史館」於台北舉辦台灣威權鬆動國際學術討論會。（袁愷勛／多維新聞）

1979年12月13日的美麗島事件、1980年2月28日的林宅血案、1981年7月3日的陳文成命案堪稱台灣解嚴前的三大政治案件。台灣師範大學台灣史研究所副教授陳佳宏，根據最新解密的「國安局檔案1210專案」，解構國民黨的特務如何在美麗島事件中建構「叛亂」。

陳佳宏分析，國民黨政府認定美麗島事件是叛亂，並帶領輿論風向，其慣用手法有五：一是人格形象之描繪以極端性，強調要預防嫌犯畏罪自殺，但是如果不小心殺掉了也會說畏罪自殺，如後來的陳文成案。

再來以妖魔化，推廣小孩抓鬼遊戲、去除年獸放鞭炮等；三是以非理性化，以理性、可以溝通的「黨外「對比非理性的「暴徒「，裂解黨外力量；四是冠以沒有義氣沒有人格的出賣者，對外透露黃信介出賣施明德、呂秀蓮、林義雄，施明德又出賣長老教會、海外台獨、陳菊等等；最後是叛亂意圖之形塑，如黃信介是「共匪「，林義雄、陳菊、呂秀蓮是「台獨「等等。

陳佳宏表示，從美麗島事件中，可以耙梳出國民黨在白色恐怖中人為製造「叛亂「的慣用模式：尋找共匪、台獨、海外與國際陰謀等叛亂動機；對被吿進行誅心、道德層面上的人格毀滅；指控其破天荒般的人力物力動員能力；最後是大內、外宣的腳本，使美麗島公開大審成為編排好的大戲，照着劇本演出，軍法官與被吿一問一答，偵訊內容是真是假？都是各說各話。重點是當時國民黨當局是否真能操控全局。

台「國史館」修纂處歐素英則提出陳文成案的研究論文，表示1979年美麗島事件前後國民黨對海內外民運人士已有相當綿密之監控，陳文成案就是這種監控之結果。

陳文成於1975年到美國留學並在美國大學任職，在1979年後並被長期監控，在海外與回到台灣都被監控。命案發生後警方一開始朝向他殺調查，卻於7月6日召開記者會朝向畏罪自殺偵辦；最後是美國法醫魏契來到台灣調查才又轉為他殺。

在警總報吿中談到有很多「忠貞愛國的留學生「報吿陳文成參加台獨；案發後一個月，警總偵防會議上，主席甚至表示美國人已注意到台灣在校園的情搜活動，而台獨也對美方檢舉這種情搜活動的細節，因此主席要求與會者對「工作技術與身分保密「要特別注意。

根據解密的台灣警備總司令部（警總，解嚴後已廢除）偵訊陳文成內容，陳文成於大學一年級已加入國民黨，在赴美留學前沒有參加任何政治性社團或活動。直到在海外參與台灣同鄉會並被推選為幹事，才逐漸活躍，並在時任美國總統卡特（Jimmy Carter）宣布於1979年與北京建交、蔣經國宣布取消選舉後，使得黨外人士轉向群眾運動，陳文成也在全美成立10處民主基金會募款支援台灣民主運動。

如沒有台美斷交，美麗島事件與陳文成命案恐怕不會發生。蔣經國在日記中就表示美麗島事件為國內反動派與中共裏應外合，因此重新燃起鬥志，決心要親自領導，一網打盡、斬草除根等。

陳文成於1981年5月20日返台省親，6月後逐漸發現有人監控，30日遭到警總約談，7月1日要求儘快離境，7月2日早上遭到3名彪形大漢以警總傳票約談，7月3日就被發現陳屍於台大校園。

歐素英總結道，陳文成案實際就是國民黨政府監視海外留學生，並對這些留學生與家人人生的衝擊的結果。

台「國史館」修纂處吳俊瑩則對1980年代著名的「江南案「定調為是1970至1980年代，台灣情治單位脱線、脱離正常行事狀態導致的案件。由於江南案的證據被美方完全掌握，連商業出版屆與傳記界都比台灣學術界研究還多、還詳盡。

吳俊瑩表示，台灣情報單位很多，但國防部情報局（今國防部軍情局）是當時唯一有物理制裁能力的情報單位。1973年，情報局開始注意劉宜良（筆名江南）撰寫關於兩蔣、駐美使館內幕的文章，並接近左派人士。1974年起，情報局軟硬兼施，一方面妨礙劉宜良的出入境，一方面商請有名黨外人士與其議處。1974年至1977年，台「國安局」駐美特員建議對劉宜良反逆歸正、經由劉宜良監視左派人士等，但「國安局」本部態度保留，批示不準入境、不準策聯。

直至1983年3月，經報單位代號4561建議爭取劉宜良停寫蔣經國傳：「江南深知若不履行，必遭殺身之禍。」直到同年7月開始報紙連載將經國傳，情報局又爭取劉宜良修改內文褒揚蔣經國，並有文件證明情報局聘請劉宜良為駐美聘幹。

至此，蔣經國傳的風波理應處理完畢，並非劉宜良被殺的動機。但之後劉宜良持續展開國民黨歷史中的邊緣人物吳國楨與龍雲的傳記寫作計畫，引起情報局不滿；後來又懷疑劉宜良出賣情報局的行動，忠誠有問題，對將此評價對接觸劉宜良的人員保密，顯示當時已極可能有對劉宜良的處理方式腹案。

1984年，情報局接觸竹聯幫，僅僅一個半月後就交付任務給幫派份子陳啟禮，包括劉宜良的照片與住家地址。全案後來被定調為情報局長汪希苓個人所為，是否有更上層涉及不能完全排除。可能因蔣對汪的器重，陳啟禮於11月被逮捕後，隔年1月蔣才下令逮捕汪希苓，為扭轉輿論還自曝劉宜良的信件，自曝台灣在美國的情報工作。

江南案影響了國民黨政府實行恐怖統治的本質與手法，情報部門失控互相清軋導致案後收束情報單位，結束蔣家第三代接班的可能性，大損對美關係，被指在美進行恐怖活動，為挽回美方甚至讓FBI來審訊台灣少將等。