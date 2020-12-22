美國國會通過「台灣保證法案」　呼籲對台軍售常態化

美國國會參眾兩院當地時間周一（21日）通過年度撥款法案，其中包括「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020），呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、檢視國務院對台交往準則。 法案同日送抵白宮，待總統特朗普簽署生效；台灣駐美代表處則表達誠摯感謝，並稱此彰顯兩黨以具體行動力挺台美關係、捍衛民主自由、強化合作的堅定立場。

當日兩院表決通過高達2.3兆美元（約24.8兆港元）的2021財政年度撥款法案，除了9000億美元（約6.97兆港元）的新冠肺炎經濟紓困方案，法案也納入台灣保證法案，以及撥款300萬美元（約2325萬港元）作為支應美台全球合作暨訓練架構（GCTF）各項活動的用途。

美國國會呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織等。（中央社）

納入撥款法案的台灣保證法案採納5月7日通過的眾議院版本，法案的目的在於台灣關係法基礎上進一步深化台美關係。法案國會意見指，美國支持台灣持續針對不對稱戰力、促進台灣增加國防支出以提供國防戰略的足夠資源、常態化對台軍售以協助台灣強化自我防衛能力。

國會意見又指，美國台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，以及支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家為必要條件的國際組織。

此外，國會意見建議檢視國務院對台交往準則，要求國務卿在法案生效後180天內向參眾兩院外委會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果，以及對台交往準則更新版本、台灣旅行法執行情況等。

（綜合報道）