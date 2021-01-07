港男被控在台誆詐10多人　喊話苦主「報警無用」　已離境疑返港

一名香港籍49歲男子王×夫在台灣逾期逗留，期間在新北市新莊、林口一帶以「投資移民」等理由租屋，如今被多名房東指控惡意欠租，還遭商家指控以「有低價進貨渠道」騙取約10萬元（新台幣．下同．約合2.8萬港元）定金後失聯。目前已知苦主有10多人，涉案金額至少35萬元（約合9.7萬港元）。 其中一名苦主小希（化名）向《香港01》表示，他日前向台灣警方報案，王男得知後旋即失聯。台灣警方指出，已受理案件，正在收集相關事證並積極查緝。台灣移民署則表示，王男本月初已自台灣離境返港。

被指屢次租房欠租 變換身份借錢

報案人小希指控，王男在台約1年多時間裏，在新北市林口、新莊、迴龍和台北市西門町等地區，以投資移民做生意需要、剛購入樓花等理由向房東租房，並提供香港護照和香港身份證作查驗，但卻從未提供在台居留證。他會在支付首次房租時聲稱押金後補，入住後便開始以各種理由拖欠押金和後續房租等款項。

報案人又指，王男會將自己打扮地端莊得體，手戴名錶，與各受害者溝通時會佯裝成不同行業，還會與對方談及自己最近「購買」台灣物業的經歷。他以香港戶口每日只能跨境提領2萬元，或錢包丟失需要重新申辦提款卡等理由四處借錢，還會帶著同是香港人的朋友與苦主見面，而他的友人們看上去經濟條件都很好，讓人覺得是「一起投資移民來的」。

報案人提供的案件時序：

2020年12月1日：業主小希要求租客王男搬離。 2020年12月28日：小希向王男索要租金，並稱要報警、告他詐欺，但王男拜託不要報警，表示一定可以拿到25萬（約合6.9萬港元）還給大家，只要不報警就好。 2020年12月31日：王男從小希的出租物業搬走。 2021年1月1日：王男下落不明。 2021年1月7日：台灣移民署表示，王男已出境，並已將延遲居留罰金繳清。

小希向記者提供5段錄音，指錄音是他與王男在12月28日的通話。王男在通話中表明，「你去報警大家都很麻煩，你錢也收不到，簽單我可以先寫給你，但是我沒有居留證啊，你知道我還沒拿到啊」、「我之前錢包不見你知道的，我現在什麼都沒有」，又提出「禮拜四（12月31日）我沒有地方睡，我有想過去你家，你收留我一天」。

根據小希整理，受害者除了多名房東外，還包括地產中介、大樓的物管主任和警衛、汽車業務員、室內設計師、現役軍人、電子產品商家、美髮沙龍、餐飲小店、寵物店，以及通訊軟件LINE寵物群組、在台港人群組成員等，目前統計到近兩個月涉案金額為35萬多元，而他自己作為最後一名受騙房東，損失20.6萬多元（約合5.7萬港元）。

另據其中一名台北西門町的小型電子產品商家表示，王男向他聲稱有低價進貨的渠道，吸引他簽下數十萬元的訂單，並向王男支付10萬元左右的定金，但王男隨後就失去聯繫。

還有清潔公司負責人在接受台灣TVBS電視台訪問時指，曾幫王男做退租前的房屋清潔，但清潔完成後要收錢時卻找不到人，損失3.8萬元工錢。這名負責人說：「看起來就很像有錢人，好像感覺不用工作，我們當時體諒他是外地來的，給個方便不收訂金。從他開始我們都要收訂金了」。

▼ 小希提供與王男的對話記錄，王男向其立下20.6萬多元借條

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對於案件在台進展，小希引述台警說法指，警方需要等待檢方指引才能有下一部動作，又指警方在沒有公文或即時傷害時是不能拘捕王男。小希又指台灣此類案件的司法程序最快也要半年，檢調單位的辦案進展是一般民眾無法獲知，不若「香港很重視詐欺的案件」，在台灣，「非重大影響到企業或國家，可能都不會那麼耗費資源去追查」，「刑事罪不到殺人放火都不算大事」。

疑13年前在港犯案被判監

小希並向記者提供到一段新聞資料，指王男曾在香港犯下案底。2007年，時年35歲、身為某直銷中心售貨員的同名同姓男子，5次串同該中心前售貨員連番偽造單據，令公司以為各人均提供手機折舊貼換，騙取公司8590港元，被廉署拘捕，在收銀員作證下被裁定罪名成立，2009年11月，時年37歲的他在粉嶺裁判法院被判監6個月。小希說，王男曾當面向他承認自己是上述案件的案犯，並向他求情不要報警。

▼ 小希稱王男於跨年夜從他的物業搬走，欠下房租並遺下大量雜物，其後失蹤：

台灣TVBS就事件向台移民署查詢，移民署指出，王男並非以其所說的投資身份入境台灣，且已逾期居留，並於近幾日離境返港。台灣警方則表示，目前已受理報案，正在收集相關事證，並積極查緝。

關於王男行蹤等情況，《香港01》向香港警方和入境處查詢。警方公共關係科7日晚間回覆指，這是一單在境外且未確立的案件，在香港未有人就此案報警，因而警方無權查詢其入境記錄，有進一步消息會再通知記者。