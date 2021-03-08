台菠蘿銷日引發搶購潮？　賣至近50港元仍售空　被讚抵過沖繩菠蘿

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-08 14:20

中國大陸日前以檢出有害性生物為由，暫停台灣菠蘿進口，事件在日本引發關注。據中央社報道，台灣菠蘿在日本成為熱門話題，網絡上許多日本民眾急著問哪裏有賣，也打電話去詢問連鎖超市，這股「台灣菠蘿熱」讓超市應接不暇。 《香港01》記者翻查社交平台Twitter，發現確有不少日本網民發帖表示「台灣菠蘿好吃」、「抵過沖繩菠蘿」，並曬出超市銷售台灣菠蘿的照片，稅後價格從38港元到47港元不等；還有超市販賣膠盒裝的已切台灣菠蘿，100克售價就逾30港元。也有照片顯示，一些超市的台灣菠蘿被搶購一空，但一旁較為平價的菲律賓菠蘿卻無人問津。

較菲律賓菠蘿貴成倍仍熱銷

照片顯示，日本一間超市台灣菠蘿價格，在計算消費稅後，每個大約537日元（約合38港元）；同一間超市菲律賓菠蘿稅後價格，每個則只需要約302日元（約合22港元），台灣菠蘿較菲律賓菠蘿售價高出73%。雖熱價格不菲，這間超市的台灣菠蘿還是銷售一空，一旁的菲律賓菠蘿卻無人問津。

從網民在Twitter發布的照片可見，有超市更以599日元銷售台灣菠蘿，稅後價格約合47港元，但仍被搶購一空。還有超市以580日元的價格售賣，稅後價格約45港元，一旁菲律賓菠蘿售價299元，稅後價格約23港元，台灣菠蘿較菲律賓菠蘿貴了近一倍之多。

同時，也有一些超市販賣盒裝切好的台灣菠蘿，小小一盒就售價499日元，稅後將近40港元。這名網民表示，一大早看到新聞之後就跑來買，幸好還剩下3盒，又指光是看到「金の蜜」的產品名稱就流下口水。另有網民購買一盒售價399日元的台灣菠蘿（稅後價格31港元），並發文大讚美味。

西友超市在販售菲律賓菠蘿的貨櫃前貼出告示，表示台灣菠蘿的販售日期還未確定。（Twitter@niunaisalmonrun）

日本網絡此前傳出，台灣屏東的金鑽菠蘿會於周日（7日）在西友超市約20家分店販售。對此，中央社報道指，很多人到西友超市後卻沒能買到，有人打電話去西友超市詢問，讓西友超市只好貼出告示，表示販售日期還未確定。

報道指，在東京錦糸町車站附近的西友超市，中午過後有日本民眾想來買台灣菠蘿，仔細看看菠蘿上的標示是菲律賓菠蘿，轉身就要離去。被問到「是來買台灣菠蘿的嗎？」一名女士說：「是的，網絡上說西友超市7日起販售，為了替台灣加油特地前來。」

台貿中心東京事務所所長陳英顯向《中央社》表示，目前得知，在日本可以買得到台灣菠蘿的超市有LOPIA、BELX、Tsuruya、Izumiya、三德、東急、Life、Halows等。

▼ 日本網民在Twitter讚賞台灣菠蘿口味好，價格較國產菠蘿為低