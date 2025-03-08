台灣AI公司技術主管提離職　竟遭董事長砍死　警：身上10多處刀傷

台北市信義區的AI科技公司「雲云科技」3月7日傳出砍人案，52歲的雲云科技公司曾姓負責人，疑似不滿梁姓技術長離職前發文抱怨公司，兩人在辦公室裡談判時，曾姓負責人竟拿出事先預藏的30公分長西式廚刀，猛刺梁姓技術長後頸，梁男失去呼吸與心跳，緊急送醫仍宣告不治。



曾男隨後企圖自殺，但被現場的人資部門員工及時奪刀制止，隨後送醫急救。警方指出，死者身上有10多處刀傷，兇刀迥異於平常激憤下隨手取得的小刀，懷疑負責人對死者恨意十足。

台北市信義區的AI科技公司「雲云科技」3月7日傳出砍人案，圖中為梁姓負責人，圖左為參訪該公司的賴清德。（翻攝網絡）

台媒整理，雲云科技成立於2017年，旗下主打產品Cubo Ai智慧寶寶攝影機，以人工智慧技術為基礎，曾開發出AI寶寶攝影機「Cubo Ai」，包含「安全偵測、睡眠分析、AI 自動拍照」三大功能，當時是全球第一台結合AI，成功銷售全球17個國家，2023年就轉虧為盈，業績有8成來自海外市場，公司榮獲國家產業創新獎。

行兇的雲云科技董事長曾志新，過去長期從事軟體研發工作，在科技公司董事長提攜下，與合夥人在群募平台創業，2021年，賴清德曾參訪雲云科技公司，並肯定青年創新創業的熱忱與使命感，並期勉該公司未來能成為新創界的獨角獸。

據台媒報道，梁姓技術長2024年底曾在部落格發表文章，表示公司打小報告文化盛行，不少戰友因此離開，他工作也不愉快。