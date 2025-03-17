台灣繞軍校馬拉松獎盃竟是「解放軍步槍」造型　主辦方致歉

3月16日，由台灣防務部門、高雄市政府指導的「鳳山跑三校」馬拉松賽事舉行，但參賽者領獎後發現，主辦方提供的獎盃造型為大陸解放軍95式步槍。主辦方已就此事公開道歉。



台灣《聯合新聞網》報道，在鳳山舉行的「跑三校越野馬拉松」，參賽者可以跑步繞行台灣軍方所屬陸軍官校、中正預校、步校的校園。在首場比賽頒獎儀式後，有獲獎者發現獎盃竟是大陸解放軍列裝的95式自動步槍。

參賽者發現，主辦方提供的獎盃造型為大陸解放軍95式步槍。（Facebook@Issac Wang）

陸軍司令部表示，對於「鳳山跑三校越野馬拉松」，陸軍所屬各單位歷年均以支援場地為主；未來再支援類似活動，將主動提醒主辦單位注意相關事項，避免再有類似情況發生。

主辦方就事件致歉，並稱因承辦單位疏失，使用非台灣軍方槍枝製作獎盃，已要求立即回收，在未來相關活動會更謹慎處理。

3月16日，在鳳山舉行「跑三校越野馬拉松」。（Facebook@高雄小金剛許智傑）

負責提供獎盃的高雄市鳳山慢跑協會隨後發表聲明稱，協會以美觀為出發點，在軍方印象直接聯想就是步槍，故以步槍造型代替傳統獎盃造型，並未有其他特別用意，後續將為獲獎者更換獎盃。不過，該協會尚未說明獎盃是從何處採購。