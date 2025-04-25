台派網紅喊｢戰爭我會逃｣挨轟　網嘲：躲海外反共把台灣人往危險推

知名台派YouTuber「冏星人」日前因在社群媒體發文表示「戰爭後我會逃」，引發台灣社會廣泛爭議，甚至遭到部分網民批評「出張嘴抗中保台」、「在國外看台灣戰到一兵一卒」，就連部分台派支持者亦難以苟同其言論。冏星人事後發文反擊批評聲浪，強調自己早已被北京列為台獨份子，如台灣被「染紅」，她極可能成為首波遭到清算的對象。



綜合《中天新聞網》、ETtoday等台媒報道，冏星人擁有約46.9萬YouTube訂閱，過去以立場鮮明的台派觀點聞名。近日，她在社群平台Threads上表示，「一定要屎（死）在台灣，才是負責任是不是？」此言一出，再度引起兩極反應。

冏星人。（IG＠kyontw）

她在網絡發文表示，「我家人在外國有房子，不能走嗎？出國我還能繼續發聲抗共，留在這我就直接變成廢物或S體（屍體）啊。」她質疑那些批評者為何自己不站出來拍影片，「你為什麼有聲音有面孔不拍YT？為什麼是我不工作一個月在這裡發聲吸炮火？」

針對網民質疑與攻訐，冏星人表示，「每個人都有每個人能做到的事，不是一定要拿槍才叫戰鬥欸。比起拿槍殺敵，我的能力是說話啊，那我現在不就是在戰場上了嗎？我有逃嗎？」

不過，她的說法在PTT等台灣網路論壇引發反彈。有網民直言，「你怕死也沒人怪你，但你不能自己待在安全的地方卻把別人往危險推」，另有人留言指出，「反正出事與我無關，成功了反而我有功勞，這麼棒的無本生意我幹嘛不做？」亦有網民諷刺其過去曾自稱來自「中國台灣」，如今卻轉為鼓吹台獨立場，形容其立場「像風一樣隨時轉變」。

冏星人原文如下。（threads＠kyontw）

還有網民批評其「在國內鼓吹對中共的仇恨，結果自己住國外」，認為此類言論可能挑動戰火，讓無法離開的人承擔後果。一位網民引用作家喬治．奧威爾的名言指出，「所有的戰爭叫囂，都來自那些不上戰場的人」。

面對批評聲浪，冏星人未有道歉，反而再度強調自己的言論就是一種「戰鬥」，並質疑是否非得犧牲生命才算負責任。