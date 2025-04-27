藍白大集會｢戰獨裁｣宣稱25萬人參加　朱立倫：賴清德只想一黨專權

國民黨昨日（26日）在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台灣的前總統馬英九、立法院長韓國瑜等人都參加，現場宣布參與人數破25萬。



國民黨昨日（26日）在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，現場宣布參與人數破25萬。（聯合報）

國民黨昨日（26日）在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會活動，現場宣布參與人數破25萬。（聯合報）

台灣在藍綠罷免風潮下，藍營發動罷免綠委後遭調查「幽靈連署」，多個國民黨部遭檢調搜索，而民眾黨前主席柯文哲也捲入弊案遭羈押，藍白同控民進黨政府司法不公。

國民黨主席朱立倫致詞時批評，賴清德只想一黨專權，消滅在野黨。朱立倫稱，賴清德先抓走黨內反對他的人，再來是抓走柯文哲，現在連國民黨都要消滅，這就是獨裁。

朱立倫強調，5月20日後將發起全民罷免賴清德，立法院也會立刻提出罷免賴清德，希望全台灣各地用人民的力量推倒賴清德，讓賴清德下台。

國民黨主席朱立倫致詞。（影片截圖）

韓國瑜批評，賴清德說對岸是敵對勢力，但台灣人兩隻手，一隻手拿著手榴彈，一手則是和平鴿，「賴清德甩出手榴彈時，台澎金馬多數人民都願意放出和平鴿，應該要告訴北京當局，不要再軍演」。

韓國瑜致詞。（聯合報）

馬英九則呼籲，人民要用選票把罷免行動當成對賴清德的不信任投票，才能讓賴清德知所警惕，希望賴清德好自為之。

黃國昌則批評，賴清德的目標並非只要消滅前民眾黨主席柯文哲、民眾黨，而是要打造「順賴者昌、逆賴者亡」的台灣。

賴清德：要戰獨裁，應該要去對地方找對人

賴清德回應稱，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，遭司法單位偵辦，就將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大。

賴清德又表示，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方找對人，「我們都很清楚，中國要併吞台灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣。」賴清德更稱，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝」。