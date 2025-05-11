港女台灣誕死胎後失聯　遺體冷藏近900日欠款11萬　法官1理由輕判

台媒報道，一名在台灣就讀大學的26歲黃姓香港女子2022年11月在台中一間醫院產出21周死胎，她自稱連吃飯錢都沒有，未替遺體辦出院、殮葬隨後失蹤，讓死胎在醫院冰櫃冷藏近900日，欠醫院、禮儀公司44萬多元新台幣（約合11.2萬港幣）；法院近日依遺棄屍體罪判她徒刑4月，緩刑2年，可上訴。



一名香港女子在台中一間醫院產出死胎後失蹤。圖片為示意圖，非涉事女子。（示意圖）

報道指，黃女曾向檢方辯稱就醫才知懷孕，當初雖和禮儀公司約定領回屍體、結清冰櫃費用，但她身上沒錢，連吃飯都有困難，在醫院簽一堆文件也不知道自己簽了什麼，後來忘記是哪間禮儀公司，不知如何解決。

台中地方法院審理後，考量黃女案發時身處異鄉、事發當時身心極度虛弱，黃女犯後深具悔意，已與禮儀公司達成和解並履行完畢，故以「顯可憫恕」理由依《刑法》遺棄屍體罪輕判4月徒刑，緩刑2年，得易科罰金。

台媒《ETtoday新聞雲》10日報道指，涉事禮儀公司表示，若真的沒有錢處理後事，也能協助找社福單位幫忙，有困難都可協調。禮儀公司稱，嬰屍目前仍在冰櫃，以一天500元新台幣的冰存費用換算，黃女欠款已經達到44萬2500元新台幣，這部分是可協商。