台24歲女騎士拒檢遭警車追近2分鐘自撞亡　母痛哭：為什麼要追她

台灣高雄一名24歲電單車女騎士25日（周日）凌晨1時許騎電單車連衝兩處紅燈，一名交通警示意女騎士停車，但女騎士拒檢逃逸，交通警尾隨女騎士歷時1分43秒，距離約2.6公里，最後女騎士自撞人行道石墩身亡。事後執勤警員遭死者家屬提告，目前全案依過失致死案偵辦。



交通警尾隨女騎士歷時1分43秒。（影片截圖）

交通警尾隨女騎士歷時1分43秒。（影片截圖）

交通警尾隨女騎士歷時1分43秒。（影片截圖）

台媒報道，事發時涉案交通警發現女騎士連衝紅燈，遂開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意停車。

但女騎士未配合停車受檢，持續行駛且沿路有行駛內快車道、衝紅燈、蛇行等交通違規行為。女騎士其後自撞人行道石墩，身體多處骨折，送醫急救後不治。

女騎士其後自撞人行道石墩，送醫急救後不治。（影片截圖）

涉案電單車。（網絡圖片）

警方表示，涉案交通警尾隨女騎士歷時1分43秒，距離約2.6公里，警車均與女騎士保持安全距離，過程中均未接觸碰撞，女騎士電單車及身上未發現違禁品，也未查出有酒駕行為，將調閱行車記錄器以及沿路監視器影像，以釐清責任。

死者母親：為什麼警察要一直追

死者母親痛哭崩潰表示，「我女兒很乖，沒有喝酒，也沒有吸毒，她都沒有，為什麼警察去追她，他為什麼要一直追。」質疑警方追車，導致女兒慘死，已委託律師提告。目前警員已被列為被告，全案依過失致死案偵辦。

死者大舅也質疑，死者可能從沒被警方攔查，才會一緊張就衝撞，「為什麼跟得那麼近，對一個女生有必要這樣嗎？完全無法理解」。