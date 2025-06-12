鼎泰豐榮登全美「最會賺」連鎖餐廳　單店平均年營收達2740萬美元

台灣餐飲品牌鼎泰豐在美國市場再創佳績，根據美國餐飲研究機構 Technomic 發布的「Top 500 Chain Restaurant Report」指出，鼎泰豐以平均每家分店年營收2742萬美元，成為2024年全美最賺錢的連鎖餐廳，擊敗眾多高檔牛排館與大型連鎖品牌，榮登榜首。



美媒《餐飲業》雜誌《Restaurant Business》報道指出，鼎泰豐的營收表現幾乎是排名第二的牛排館 Mastro's 的兩倍，相當於約四家 Chick-fil-A 或七家麥當勞的單店營收。鼎泰豐去年在美國共設有16家分店，總銷售額達4.116億美元，年增幅近20%。

示意圖（鼎泰豐Facebook）

報道分析，鼎泰豐成功的三大關鍵在於「大店面、高客單價與高人氣」。其分店面積從5580平方英尺至曼哈頓新店的25000平方英尺不等，能容納大量顧客。顧客人均消費約55美元，除了以小籠包聞名，豐富菜色與酒吧服務亦有助提升客單價。此外，其店外經常大排長龍，高翻桌率與強勁客流，進一步保障其營收表現。

此外，鼎泰豐也帶動亞洲餐飲風潮方面表現亮眼，例如《Axios》曾仿效《經濟學人》的「大麥克指數」，推出「小籠包指數」，比較10美元在不同城市可購得的小籠包數量，結果顯示美國價格最高，如拉斯維加斯可買4.4顆、紐約5.4顆、洛杉磯5.7顆，相較之下，台北可買15.7顆，馬來西亞吉隆坡可達16.6顆。

根據 Technomic 的資料，去年美國平均單店年營收前十名的連鎖餐廳中，鼎泰豐以2740萬美元穩居第一，遠超其他高檔餐廳。包括日式高檔餐廳 Nobu（1012萬美元）與鐵板燒 Benihana（646萬美元）皆明顯落後。

面對北美亞洲餐飲市場持續升溫，鼎泰豐正積極佈局。品牌已任命創辦人楊秉彝之孫楊艾倫（Aaron Yang）與楊艾伯特（Albert Yang）兄弟為北美分部共同執行長，顯示擴張決心。近期新開幕的加拿大溫哥華分店後，鼎泰豐也將進軍美國亞利桑那州斯科茨代爾的高端購物中心，進一步鞏固其市場領導地位。