北京封殺台灣軍工八大企業　內地學者：明確對賴清德警告

商務部7月9日宣布，將中山科學研究院、漢翔航空工業等8家台灣軍工相關實體列入《對外貿易法》《出口管制法》等管制規定下的「不可靠實體清單」，禁止向其出口「兩用物項」，意即民用與軍用雙重用途的設備與技術。此舉被內地學者視為對台灣當局的明確警告，並與賴清德近期的言論與政策動向有關。



根據台媒《聯合報》報道，被列入出口限制名單的台灣實體，包括：中山科學研究院、漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司與攻衛股份有限公司，共計8家。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受《聯合報》採訪表示，這項出口管制與北京針對美國對台軍售的舉措目的相同，都是「打擊台獨分裂勢力，拒統謀獨」。唐永紅指出，若台灣相關機構需依賴中國物資從事軍事研發，未來將因出口限制而受阻，「這會降低台獨分裂勢力拒統謀獨、以武謀獨的能力」。

商務部7嘔9日上午宣布將8家台灣實體列入兩用物項出口管制管控名單，內地學者解讀，這是對台灣當局的警告。

針對宣布時機，唐永紅認為與賴清德近期一連串涉兩岸的政治表述密切相關。他表示，自3月13日賴清德提出「境外敵對勢力」、「賴十七條」，以及隨後的「團結十講」等言論，北京官方認定台灣當局在台獨道路上越走越遠，因此進行反制。

他進一步指出，台灣配合美國對中國科技與國防產業的遏制，例如參與高階晶片對中出口禁令，使兩岸經貿合作遭受愈發明顯的政治衝擊。他預估，若民進黨政府繼續挑戰一中原則，「類似事件」未來恐持續發生。

同時，上海東亞研究所研究員包承柯接受《聯合報》採訪表示，北京此舉有兩重背景：一是對美國與其他國家進口中轉材料進行出口管控；二是明確針對台灣在政治與軍事上升高對抗。他說，近來中美貿易磋商中，對軍民兩用商品的出口分類與監管成為重點，「對軍品用的材料會管制得很嚴，這是主要方向」。

包承柯指出，北京方面不排除掌握台灣軍工企業採購中國製零組件、儀器等情報，在賴清德將中國列為「境外敵對勢力」後，若中國產品流入台灣武器生產線，將對兩岸關係造成「非常嚴重的負面影響」，當局此番動作即為防堵。他強調，這次僅是起點，「後面可能還會比較明確，進一步細化區分哪些產品不能出口台灣」。

此外，他提到，從M503航線爭議到本次出口管制，兩岸關係正進入「新的信息轉換點」，是對台灣政府「非常清晰的警告」。