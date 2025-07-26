林佳龍訪日考察　與下任首相熱門人選高市早苗會面引關注

周五（25日），日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司在Facebook分享與台灣外長林佳龍及駐日代表李逸洋的合照，透露雙方在林佳龍赴2025年大阪關西世博考察前進行意見交流。被視為下任日本首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也現身會面，備受矚目。



據悉，林佳龍此行保持低調，在東京期間走訪台北駐日經濟文化代表處，成為首位視察該處的台灣外長，隨後將前往大阪考察世博籌備。他在駐日代表李逸洋陪同下，與日本自民黨要員會晤，深化台日交流。

古屋圭司貼文顯示，會面成員包括日華懇事務局長木原稔、代理局長佐佐木紀等人，高市早苗坐在林佳龍身旁，成為焦點。根據日本NNN與讀賣新聞21至22日民調，高市早苗以26%支持率領跑下任首相人選，遠超農林水產大臣小泉進次郎（22%）及現任首相石破茂（8%）。

日本執政聯盟自民黨與公明黨在近期參議院選舉失利，石破茂面臨黨內外質疑。古屋圭司直言，參院選舉是對自民黨的「嚴厲審判」，連續三場大型選舉（眾議院、東京都議會、參議院）均未獲民眾信任。他批評石破茂選前宣稱「執政黨過半是必達目標」，卻未能兌現，作為領導人須為言行負責。他建議石破完成8月6日、9日原爆追悼及15日戰歿者追悼儀式後，依自身判斷決定退任，提及前首相岸田文雄去年8月14日宣布辭職的先例。

林佳龍選在參院選舉後訪日，並與民調領先的高市早苗會面，顯示台灣積極深化與日本的關係。古屋圭司表示，將與黨內同志針對未來局勢進行模擬演練，顯示日本政局變化或為台日合作帶來新契機。

北京方面，外交部亞洲司司長劉勁松緊急約談日本駐華使館首席公使橫地晃，就林佳龍竄訪日本一事進行嚴正交涉，提出強烈抗議。

劉表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關系政治基礎和兩國間基本信義。日方縱容林以所謂「私人身份」竄訪，為其從事反華分裂政治活動提供舞台，發出嚴重錯誤信號。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光覆80周年。中方敦促日方恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上所作鄭重承諾，立即採取措施消除此事惡劣影響。