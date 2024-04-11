台媒：台總統府秘書長林佳龍將出任台灣新任外長

台媒《自由時報》11日報道，台總統府秘書長林佳龍已經同意出任新任外長，這項人事案將在11日下午接受台灣總統當選人賴清德約見後確定。



報道稱，林佳龍11日下午將再接受賴清德約見，這是近期內第三次約見。林佳龍準備點頭同意。

報道披露，林佳龍原本有自己的期待，但是賴清德十分誠懇，再三說明外交部未來工作的重要性，因此林佳龍決定追隨團隊，共同成就，以大局為重，全力支持賴清德執政。

賴清德10日舉行新任閣揆人事首場發布會，宣布由民進黨前主席卓榮泰出任新一屆政府的行政院長，青平台基金會董事長鄭麗君任副行政院長，卓榮泰隨後公布部分閣員名單。然而，第一輪內閣名單未見總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦等民進黨內中生代政治明星，引起各界關注，並直接引致黨內派系人士開砲，批評賴清德過去宣稱退出新潮流，結果是「他一人退了，新潮流全部上來了」，「不要吃太狠」。

時隔一日，即傳出林佳龍在賴清德二度約見後，已然同意出任新任外長一職，只待兩人11日第三次約見後確定。

台媒披露，台總統府秘書長林佳龍已經同意出任台灣新任外長，並將於11日下午正式確定。（資料照片）

林佳龍，1964年2月生，現任總統府秘書長、外交部無任所大使，被視為民進黨內派系「正國會」領導人，該派系旨在追求台灣「國家正常化」。林佳龍過去曾任交通部部長、臺中市市長、總統府副秘書長、行政院新聞局局長、民主進步黨秘書長、立法委員、國民大會代表、國家安全會議諮詢委員、國立中正大學政治學系助理教授等職務。

2015年，時任台中市長的林佳龍，在市議員質詢是否支持台獨時，自言信奉民主，國家由人民、土地、政府及主權構成，是人民所選出來的市長，會效忠這片土地上的人民。2023年4月，林佳龍以總統府秘書長身份出席某論壇活動，在比較民進黨與國民黨執政差異時，稱「台灣主體性才是關鍵（差異）」，並呼籲選民繼續支持民進黨在台灣未來關鍵的十年領導台灣，讓台灣邁向一個正常的國家。