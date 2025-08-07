比亞迪密宴台立法院高層幕僚惹議　親綠媒體牽線爆「設局」疑雲

中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，疑透過代理商太古汽車與立法院高層人士私下餐敘，引發外界質疑是否涉違《遊說法》，並牽扯出媒體主管牽線、政商關係與媒體倫理問題，事件在台灣政壇及輿論界持續延燒。



台媒《自由時報》報道，7月28日晚間，比亞迪透過在台代理商太古汽車設宴，邀請台灣立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣的辦公室幕僚，以及立法院總務處長廖炯志參與。事件曝光後引起外界質疑是否構成違法遊說行為，但立法院方面傾向認定該次餐敘為「無關公務的私人餐敘」，並未依《遊說法》規定展開調查。

台灣內政部則表示，根據遊說法規定，是否屬於遊說行為應由被遊說者所屬機關，即立法院自行認定後，始能依據遊說法第29條處理。立法院人士指出，「目前看起來這場餐敘應該不屬於『遊說法』中的遊說行為，遊說得有具體事項，先去遊說辦公室登記，目前聽總務處長廖炯志的說法是私人餐敘而已，和立院業務並無關係。」隨後，台媒記者前往立法院秘書長室欲詢問秘書長周萬來的回應，幕僚表示周萬來請假未在，無法得知回應。

民進黨立委林楚茵則對此強烈批評，抨擊國民黨在罷免前裝乖，罷免後全面啟動，比亞迪接觸立法院長韓國瑜、副院長江啟臣的幕僚，卻睜眼瞎話說只是「聚餐」，根本是在自欺欺人。林楚茵更質疑比亞迪是否試圖透過遊說在野立委「用立法院多數強行施壓經濟部，用立法權凌駕行政權，為中國電動車洗產地嗎？」

針對該宗事件，綜合台媒《聯合報》、《鏡週刊》後續揭露，比亞迪確曾透過太古汽車設宴，而餐敘中出現的立法院總務處長廖炯志，被指可能觸及政風紅線。民眾黨立法院黨團總召黃國昌8月6日召開記者會澄清，稱這家電動車汽車廠，沒有跟民眾黨任何委員有接觸，相關事情民眾黨一無所知。黃國昌表示，可能因為民眾黨在立法院只有8席，「在對方眼中只是小蘿蔔、不是很重視」，但強調「民眾黨團的規矩非常嚴格，只要是涉及廠商遊說、關說等類似事件，民眾黨向來的風格是碰都不會碰」。

同時，黃國昌怒批台媒三立新聞政論節目在毫無事實根據下點名民眾黨。「這場密宴我沒有參加，如何直播給大家看？該節目完全沒有任何基本邏輯。」他質疑該節目是否在奉行民進黨立委王義川的「假議題操作四步驟」，更直言「水很深，絕對要徹查到底，臭不可聞」。

黃國昌並轉述廖炯志的說法表示，「對方也說就是陳姓主管邀約，他根本不知道有什麼太古汽車集團，而是這位三立高階主管邀約」。黃國昌質疑，三立主管找人吃飯，事後設計狗仔偷拍，自家政論節目開始口誅筆伐、大肆批評民眾黨，請問現在是在演哪齣？

根據《鏡週刊》報道，三立新聞該名陳姓主管被點名後，三立電視表示，已暫停該主管職務，並展開公司調查。三立指出，與當事人約詢後，對方表示當日為「受邀參與」，「並協助邀請政界友人與會，並非由他作東，絕無設局一事」，並已向公司自請處分。

對於外界質疑三立電視主管參與餐會卻又由自家節目批評事件，三立表示，該篇報道由同業媒體揭露，外界質疑三立聯手同業設局，實屬荒謬揣測，更不符合媒體作業常理。三立強調，新聞與政論節目針對重要時事進行採訪與討論，本屬新聞專業，報道與製作皆依循新聞倫理自主進行，不受其他外力影響。