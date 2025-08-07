烏克蘭跨黨派議員20年來首組團訪台　賴清德：願助烏重建與發展

烏克蘭國會跨黨派議員20年來首度組團訪問台灣，並在周四（7日）獲總統賴清德接見。賴清德表示，期盼不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害，未來台灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。



賴清德致詞時表示，這是20年來烏克蘭國會跨黨派議員首度組團訪台，不僅象徵雙方友誼升級，也彰顯彼此對追求自由與和平有共同的堅持，意義非凡。台烏雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起，自俄羅斯侵烏以來，積極運用政府預算和民間善款，向烏方提供人道援助，推動水電、醫療、學校等基礎設施的重建計劃。

賴清德又指出，目前雖然台烏官方往來有限，但期待未來雙方在政府、議會、產業和民間社會各層面的交流能夠大幅提升；在經貿投資、先進科技、人才培育等領域的合作也可進一步加強。他期盼這場不理性、完全沒有正當性的戰爭能迅速結束，讓烏克蘭人民早日脫離戰爭的傷害，並強調未來台灣很樂意與國際社會合作，協助烏克蘭的重建與發展。

賴清德接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團。（台總統府）

烏克蘭國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）致詞時則表示，是次會晤是歷史性的時刻，充分印證台灣對台烏關係的高度重視，對雙邊關係發展具有重要意義。他說，台灣與烏克蘭的目標一致，就是致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保自我認同以及主權與領土的完整。

克尼茨基提到，烏克蘭正在進行一場非常艱難的戰役，除了對抗俄羅斯以收復被非法侵佔的領土，更是一場守護民主價值、抵抗俄羅斯專制壓迫的戰爭。而台灣同樣也在抵抗來自北京威權主義的擴張，以及其企圖壓抑台灣人民生活在自由、尊重人權國度的渴望。他強調，任何傷害或是對台灣自由的侵略都是不可接受的。