台灣中研院院士揭「特朗普主義」三面向　籲台灣降低單一依賴

台灣中央研究院院士、台灣大學政治系教授吳玉山8月12日接受《志聖鮮思》網絡節目訪問時指出，今日的美國已經不是過去的美國，「這個老大已經從白道變成黑道」，美國總統特朗普行事毫無規律，台灣應「驚醒」，降低對美國的單一依賴。



綜合《聯合報》、《風傳媒》等台媒報道，吳玉山表示，「特朗普主義」主要有三個面向：一是美中霸權競爭，美國長年作為世界霸主，如今受到中國崛起挑戰，感到芒刺在背；二是重商主義，全球分工使多國經濟崛起，美國認為自身被掏空；三是右翼民粹，美國貧富差距擴大，右翼政客說服社會底層相信美國被外國欺負，促使民族主義與種族主義蔓延。

他指出，特朗普經常將外國人視為替罪羊，包括中國人與中南美洲非法移民，當經濟表現不佳時，便採取極端手段動員民意，支持者甚至願意在生活困苦下跟隨其立場。

台灣中央研究院院士吳玉山認為，台灣對美國的失望來自對它的不切實際希望。 （聯合早報）

談到經濟政策，吳玉山批評特朗普「拿關稅衝經濟」，用美國購買力向逆差國加徵關稅，逼迫外國企業赴美投資，把關稅當作產業政策與減赤工具，「特朗普根本不在乎關稅是不是經濟議題，他說有關就是有關」。

吳玉山指出，包括台積電、韓國、日本、歐盟都因政策赴美投資，但若美國他日不維持高壓措施，外資將如「水銀瀉地」般撤離。他強調，台灣對單一對象過度依賴風險極高，無論是對美國安全保障、市場或台積電，「常數一旦變成變數，就要大大吃苦頭」。

他直言，這並非主張增加對中國依賴，而是不能誤以為靠上某一方就能高枕無憂，「今天的美國已經不是過去的美國」，若仍搬出民主黨那套共同價值論述，特朗普陣營會視你為政敵。他提醒，「台灣要驚醒，要仔細考慮，不要再用意識形態看東西，因為我們要的是活下去」。

吳玉山分析，在特朗普執政以後，美國已經不是過去的美國了，從白道變黑道。(Reuters)

吳玉山認為，在美中談判中，台灣當然可能被當成「商品」交換，「在特朗普想法中，加拿大都可以成為美國的一州」，因此不能排除台灣被納入交易籌碼。吳玉山感嘆，台灣對美國的很多失望，是來自台灣對他的希望，不是說美國是一個壞國家，而是美國是正常國家，反而是台灣對美國很多希望都不切實際。

談到台海安全，他指出台灣雖有海洋屏障，不像烏克蘭能用空間換取時間，但若解放軍大量登陸，恐陷入慘烈城鎮戰。他警告，即使台灣撐下來，美國也可能因政權更替而改變立場，「美國會以最大利益來決定政策，干預程度沒有人知道，搞不好連特朗普自己都不知道」。

最後，吳玉山強調，「小國應將國內政治與國家安全分開，避免小錯釀成生死存亡危機」，「我們犯一點錯就是生死存亡」。