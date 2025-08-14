UPS 747貨機降桃園機場右引擎擦跑道爆火花　美台官方展開調查

美國快遞巨頭聯合包裹服務（UPS）一架編號5X61的B747-8F貨機8月13日晚間降落桃園國際機場時，疑因側風強勁導致機身搖晃，右側發動機外罩觸地摩擦，瞬間爆出劇烈火花並伴隨煙霧。事件發生後，桃園機場公司立即封閉北跑道清理遺留碎片，並改採單跑道運作。台灣運輸安全調查委員會8月14日上午召開會議，確認正式立案調查此案。



綜合台媒報道，桃園機場公司表示，13日晚間8時12分接獲塔台通報後，隨即派員巡視跑道，並依《航空器失事及重大意外事件調查處理規則》通報台灣運輸安全調查委員會（運安會）、交通部與民航局，同時啟動應變機制。涉事貨機其後被安排至515貨機坪停放，等待調查與修復。

UPS貨機降落時發動機外罩擦地，冒出火花。（翻攝畫面）

台灣運安會執行長林沛達指出，該案依照國際民航組織規定屬於重大意外事件，「引擎擦到跑道被歸類於重大意外事件，需要立案調查」，運安會已於8月13日晚間派出3名調查員前往現場測量、訪談相關人員，並取回飛行資料記錄器（FDR）及駕駛艙通話記錄器（CVR）。林沛達補充，美國運輸安全委員會作為授權代表，也將參與調查。

UPS貨機發動機外罩毀損。（翻攝畫面）

事發過程亦被民眾拍下並上傳至社群平台，影片顯示該架UPS貨機在落地減速時，右側發動機外罩觸地拖行一段距離，冒出連串火花與煙霧，畫面震撼。

運安會8月14日上午召開會議，確認正式立案調查此案，後續將依調查結果釐清事故原因。