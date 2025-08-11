36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驟逝震驚粉絲　夫：她為世界增添美好

知名美妝部落客荔枝兒（Liz）從無名小站時期便以精湛的化妝技巧走紅，無名小站關閉後轉戰FB、IG，但近兩個月都沒發文。



昨（10）日深夜丈夫在IG發文證實荔枝兒死訊，終年36歲，震驚數萬網友與粉絲。

台灣知名美妝網紅荔枝兒（IG@hehehaha1989）

荔枝兒是資深美妝部落客，從無名小站時期便以精湛的化妝技巧打響知名度。隨著平台轉變，她在FB擁有30萬粉絲，後疫情時代轉戰IG也迅速累積13.6萬名追蹤者。她最後一則貼文停留在6月3日發布的眼鏡妝教學影片，之後便未再更新，至今已有超過兩個月。

直到昨（10）日深夜，荔枝兒的丈夫在IG發文表示，妻子生前是個充滿陽光和愛的女孩，對新鮮事物保持好奇心，特別疼愛小動物。她擁有獨特迷人的品味，總能以獨到的眼光與創意，為這個世界增添美好與靈感。

丈夫表示，荔枝兒從來不覺得自己是KOL，她把每位粉絲都當成朋友，每一條訊息也都親自回應，只因為認為要感謝每一位支持她的人。雖然荔枝兒已經悄悄離開，但她留下的美好與愛，會一直陪伴著大家。同時強調荔枝兒的IG不會關閉，希望當作給予粉絲一個永遠緬懷她的地方。相信荔枝兒會在彩虹那端過著無憂無慮且快樂的生活，而大家永遠都會懷念她。

