日媒警告：台海恐成第三次世界大戰導火線　台灣嚇阻關鍵仍靠美國

日本《新聞週刊》最新一期以「台灣有事」為封面，專文聚焦台海安全情勢。美國智庫大西洋理事會副會長奎尼克（Matthew Kroenig）撰文指出，若第三次世界大戰爆發，「台灣海峽極可能成為導火線」。他強調，儘管台灣正朝「豪豬化」方向強化自我防衛，但真正嚇阻中國仍需仰賴美國長期支持。



奎尼克分析，台灣過去曾抱持「反攻大陸」幻想，直到近年才嚴肅面對中國軍事威脅。他指出，北京不僅擁有核武，且存在不排除對台動武意圖，而美國總統特朗普要求盟友自助，促使台灣逐步轉向自我防衛。他觀察到，台灣社會的防衛意識正在顯著提升。

在軍備發展方面，奎尼克提到，美國對台灣軍購的方向有所質疑。台灣偏好採購F35戰機等先進武器，但專家認為應更注重反艦導彈、不對稱作戰裝備，以應對解放軍可能的登陸作戰或海上封鎖，而非投資容易成為攻擊目標的大型武器。

同時，奎尼克指出，台灣內部輿論分歧是一大弱點，但他認為，台灣近年已展現出前所未有的自我防衛決心。

《新聞週刊》報道提到，賴清德上任後持續推動國防強化，不僅公開將中國定位為「境外敵對勢力」，並重啟軍事法庭、加強反間諜措施。台灣防長顧立雄則推動延長義務役、舉行無劇本演習，並調整戰略，從海岸線阻敵改為游擊戰術，以爭取美軍介入時間，且透過「全民防衛動員署」，台灣已對超過160萬名後備役進行訓練與裝備更新。

在國防預算方面，已從GDP的2%提升至2.5%，賴清德承諾未來增至3%。台灣也加強自主研發武器，推動產軍合作。對此，奎尼克肯定台灣經濟實力，指出人均GDP已超越日本，年增率達3至4%，但認為國防預算仍可再提升，建議參考北約與立陶宛，將軍事支出提高至GDP的5%。

奎尼克最後強調，台灣雖然正逐步「豪豬化」，但美國持續支援仍不可或缺，唯有讓中國認為攻台代價極高，才能真正維護區域和平與穩定。