17歲台少年欠2.5萬新台幣修車費　遭債主等9人擄走凌虐致死棄屍

台灣新竹縣竹東鎮發生一起駭人聽聞的未成年命案。17歲曾姓少年因積欠2.5萬元新台幣（約6392港元）修車費，8月17日下午遭債主謝男等9人擄走，帶至尖石鄉偏僻處毆打凌虐致死，遺體被運往宜蘭棄屍。20日晚，一名嫌犯因良心不安自首，案件始曝光。檢警迅速行動，將9名涉案人全數拘捕，其中5名成年嫌犯被聲請羈押禁見，4名未成年嫌犯則移送少年法庭處理。



據了解，曾姓少年向熟識的謝男借車，不慎撞毀，謝男墊付2.5萬元修車費，少年未及時償還。17日，謝男夥同8名友人上門討債，雙方發生爭執後，少年被強行擄走，帶至尖石鄉以棍棒毆打致死，隨後遺體被運往宜蘭棄屍。20日，家屬接到勒贖電話，對方揚言不還15萬元贖金將「對人不利」。同日晚，一嫌犯自首，揭露整起案件。

新竹地檢署表示，20日深夜接獲通報後，立即成立專案小組，21日上午在宜蘭山區尋獲曾姓少年遺體。經調查，檢方拘提謝男等5名成年嫌犯，認定其涉犯《刑法》擄人勒贖致死及三人以上私行拘禁致死罪，罪嫌重大，且有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，已向新竹地方法院聲請羈押禁見。另4名未成年嫌犯則依《少年事件處理法》，由警方移送新竹地院少年法庭審理。