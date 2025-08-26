大罷免二連敗　賴清德宣布啟動內閣改組

兩波大罷免投票落幕後，賴清德正式宣布啟動內閣改組，外界原預估8月25日將公布新閣員名單，但台灣行政院長卓榮泰受訪時說，他會力拼在本周內完成。



台灣史上最大規模的公職人員罷免提案歷經7月26日、8月23日兩輪投票，在8月23日落幕，共計31宗國民黨立委及一件新竹市長的罷免案皆未過關。

這項投票結果令執政的民進黨政府聲勢嚴重受挫，在野陣營也喊話要求內閣總辭。為此，賴清德8月23日當天宣布內閣將啟動必要的人事改組。不過，他也強調，希望卓榮泰繼續堅守崗位，守住台美關稅談判、救災重建以及預算案等關鍵任務。

8月23日，賴清德因應投票結果發表談話。（台灣總統府）

台灣媒體原預估，民進黨政府8月25日就會公布新閣員名單，但卓榮泰當天上午列席立法院院會備質詢前，受訪被詢及內閣人事調整進度時說，過去一個月以來，他跟賴清德多次交換意見，兩人共同覺得未來需要調整財政結構、施政優先順序、行政立法兩院互動模式，內閣人事也要重新思考。

他強調，正式內閣人事調整從前一天才啟動，不可能隔天就有確定人選，但本周將完成重要人事調整名單，為部會注入新血，目前還有數位人選在思考、徵詢中。

在823第二輪大罷免投票前，包括台灣經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男、教育部政務次長葉丙成等內閣成員都已請辭；衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清則是屢遭點名為可能下台的閣員。

不過，親綠的《自由時報》報道，卓榮泰曾在8月22日約見時，示意要邱泰源撰寫請辭聲明，卻遭當面拒絕。邱泰源更強調，不認為自己不適任。

對此，台灣行政院發言人李慧芝25日應詢時，否認行政院要求部會首長遞交辭職信；邱泰源當天下午在立法院回答國民黨立委賴士葆質詢時也說，卓榮泰沒有要他寫辭職信，兩人見面是談工作計劃與推動情形。

另一方面，民進黨立院黨團也在大罷免後爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、黨團正副書記長陳培瑜、林月琴、郭昱晴等人均相繼請辭。

吳思瑤25日受訪時說，黨團總召柯建銘在過去幾天打了很多通電話給她，但她不敢接。根據黨團內規，幹事長、書記長的任期是以會期為單位，本來就會重組，但她覺得該放手，應該讓新血注入黨團，帶來新的氣象。

柯建銘是最早提出並主導大罷免攻防的民進黨要員，也因此被不少黨內人士視為此次主要戰犯。他25日在立法院面對媒體追問是否會請辭總召時，僅不斷表示「非常感謝，謝謝指教」。而尚未請辭的民進黨團副幹事長王義川當天受訪時則首度表態稱，任期本來就到8月31日，黨團9月就會推舉新幹部。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

