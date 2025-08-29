台灣外長林佳龍罕見密訪菲律賓　菲外長：不清楚他有沒有來

《馬尼拉時報》專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy近日在社交平台「X」爆料稱，台灣外長林佳龍於8月26日至27日現身菲律賓，先是在蘇比克灣出席活動，隨後又前往馬加智市參加經濟論壇。她並引述兩名可靠消息人士指出，林佳龍率領大批台灣企業家代表團與菲律賓財政部舉行會談，主要聚焦「呂宋經濟走廊」。



Anna Malindog-Uy直言，此舉將引發外界疑慮：這是否直接或間接違反菲律賓的「一個中國」政策？為何是台灣外長親自到訪，而不是經濟或文化代表？她認為，這一舉動恐釋放對北京的敏感信號，甚至顯示菲律賓與台灣的接觸方式正在悄然轉變。

對此，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在回應外媒報道時證實，確實有台灣代表團來訪，但強調純屬商業性質，「我們並沒有直接的消息顯示林佳龍是否也有來」。菲國長期奉行「一中政策」，禁止正副總統、外長與防長訪台。當地媒體質疑，此次訪問是否意味馬尼拉當局正測試「一中」底線。

台外長林佳龍6月出席菲律賓國慶酒會。（Facebook@林佳龍）

台灣方面則保持低調。台灣外交部發言人蕭光偉證實，此次由農業部等單位率領台美企業赴菲考察投資及貿易環境，但對於林佳龍是否親自率團訪問則不予評論。

不過，台媒《中央社》報道援引涉外人士8月28日證實，林佳龍確實親自領軍經貿考察團訪菲，展現台灣藉由「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計劃的戰略布局。涉外官員指出，台美共同組團訪菲，象徵推動「第三地合作」的重要契機，不僅拓展外交空間，更深化與菲律賓的戰略夥伴關係。

該名人士透露，行程中代表團特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並拜會菲律賓基地轉換暨發展署（BCDA），展現台菲產業合作的互補性。林佳龍上任後力推台菲關係，行政院經濟外交工作小組已成立「台菲專案小組」，推動「避免雙重課稅協定」（ADTA）及「大南方新矽谷」與菲律賓北呂宋島連結，強化港務、航運、新能源及半導體產業合作。

涉外人士並強調，中國對此行必然不滿，可能透過親中人士刻意曝光林佳龍的低調訪問行程，向菲律賓政府施壓。但菲方今年以來已放寬對台官方交流限制，7月起對台灣旅客開放14天免簽。今年5月更傳出台灣財政部長莊翠雲曾赴菲簽署ADTA。