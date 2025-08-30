柯文哲羈押滿周年　支持者遊行對峙警方　柯妻：為消滅他賠上司法

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見至今，8月30日（今日）是柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，民眾黨由黃國昌帶領上午7點半在中正紀念堂集合舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，現場人數超過百人，更一度和警方對峙。柯文哲妻子陳佩琪29日在臉書發文表示，「明天就是8月30日了， 這是我永遠不會、也無法忘記的一天」，她批評，「悲哉！台灣的司法，就為了消滅一個柯文哲，賠上了過去所建立的一切。」



陳佩琪更指控，「這一年來先生一再被延押、一再被抗告駁回 ，除羈押外，還要禁見、禁止通訊， 只要能夠對柯文哲使出最壞的處置、 用盡最惡毒的手段，他們全都使出用盡了。」



民眾黨前主席柯文哲（左）遭北院裁定羈押至今。（聯合報）

民眾黨主席黃國昌說明活動緣由。他指出，2024年8月30日是台灣司法史上重要在野黨中央黨部及黨主席同步遭搜索的「恥辱日」，這件事不僅深植於民眾黨全體黨公職心中，更應在台灣司法改革的歷史上留下紀錄。

民眾黨團指控，台北地方檢察署辦京華城案先射箭再畫靶，承辦檢察官林俊言假借交談偵訊證人彭振聲，錄音錄影更中斷超過1小時。

台北地檢署則回應，偵訊全程錄音、錄影，彭振聲的2名律師在場陪同，對過程都無異議，足證已充分保障彭振聲的辯護依賴權，更無違法情事，「清洗筆錄」說法屬不實誤導。

據了解，今早（30日）遊行現場帶頭的黃國昌向警方抗議，為什麼不讓他們走人行道？更嗆警察，「這位先生，做這種可恥的事情，請不要面帶微笑」，他並告訴走讀民眾，要沿著愛國西路行走，但被警察圍起來了，「行走人行道是人民的權利，台灣什麼時候變成這樣？」

8月30日是柯文哲住家、民眾黨中央黨部遭搜索一週年，民眾黨由黃國昌帶領上午7點半在中正紀念堂集合舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動，現場人數超越百人。（翻攝太報）

民眾黨由黃國昌帶領上午7點半在中正紀念堂集合舉行「終結政治追殺，找回國家正義」走讀活動。（翻攝太報）

由於現場僵持不下，民眾黨支持者更一度與警方對峙，並高喊「賴清德下台」、「賴清德起床、賴清德起床」、「我們要聽團結十講」。